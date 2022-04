43 días de guerra: Denuncian que rusos usan niños y mujeres como escudos humanos

Han pasado 43 días desde que el mundo entró en conmoción tras la guerra que inició Rusia al invadir Ucrania, en medio del repudio y rechazo internacional, contando ya con centenares de muertos entre soldados y civiles por la defensa de los ucranianos de su país y el avance de las tropas del Kremlin.

Ahora según reporta la agenda EFE y que reproduce el medio Clarín, las Fuerzas Armadas de Ucrania comunicaron en su cuenta oficial de Facebook que los ocupantes rusos están utilizando a mujeres y niños ucranianos como escudos para protegerse de los ataques de los locales, informó el medio Express.

“Los rusos están utilizando métodos de hostilidad prohibidos por el derecho internacional humanitario”, manifestaron al respecto en este posteo las FF.AA. ucranianas, sosnteniendo que en Genichesk, Kherson, los rusos desplegaron unidades de artillería MSTA-C en edificios residenciales y que una unidad que se movía hacia Makariv “colocó a mujeres y niños en sus vehículos blindados para cubrirse”.

“Se apoderan de las instalaciones de infraestructura social con el uniforme de la policía y el ejército ucraniano. Utilizan ambulancias y coches de policía robados y hay terroristas que ocupan instalaciones de campamentos infantiles y escuelas y usan campamentos deportivos”, se puede leer en una parte del comunicado, indica Expres.

A día de hoy, el Ministerio del Interior ucraniano informó que murieron 352 civiles, entre ellos 14 niños, y que resultaron heridos 116 menores.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, afirmó este domingo que la situación en la capital ucraniana, que resiste al ataque ruso, está "bajo control" y "no hay tropas" rusas en la urbe. A esto recordó que en la capital ucraniana permanece vigente un toque de queda y pidió a la gente que no salga de casa a no ser que suene una sirena de ataque aéreo.