Aseguran que Zanchetta goza de beneficios para ocultar otros casos de abuso

Ante el pedido de casación contra la sentencia que condenó al ex obispo Gustavo Oscar Zanchetta a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva, InformateSalta dialogó con Juan Carlos García, presidente de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta.

“Que él no está encarcelado como debería en una cárcel común con otros presos, evidentemente sigue protegido. Si la justicia dio una sentencia y que todavía no esté en la cárcel, es porque alguien está detrás con un poder fuerte para que no hable, una vez Zanchetta dijo 'vienen por mí pero después van a caer ustedes’, amenazando”, manifestó García.

Recientemente Zanchetta cambió de abogados, antes estaba acompañado por un defensor público y ahora la nueva defensa técnica del condenado está integrada por los letrados Diario Palmier y Juan José Valdez Aguilar.

“Esto evidentemente muestra lo que él quería ocultar, primero estuvo defendido desde la parte pública y ahora demuestra el poder económico que manejaba al contratar a un abogado privado, él tenía un puesto importante en el Vaticano, el Papa le había cedido el cargo de administrador de la parte inmobiliaria”, señaló García.

Tras la sentencia, Zanchetta debía estar tras las rejas hace varias semanas, sin embargo continúa alojado en una base operativa de barrio Taranto en la ciudad de Orán. Según datos exclusivos de La Mañana de CNN, aproximadamente a las 10.00 AM trasladarían finalmente al ex Obispo a la unidad carcelaria número 3 de Oran. Estarían finalizando los trámites administrativos.

#ULTIMOMOMENTO Según datos exclusivos de #LaMañanadeCNN, por la 94.7 aproximadamente a las 10 am trasladan al ex Obispo, #Zanchetta, a la unidad carcelaria número 3 de Oran. Están finalizando los trámites administrativos. pic.twitter.com/YgEy0CpHsF — CNN Salta (@RadioCNN_Salta) April 8, 2022

Otro caso que complicaría a Zanchetta

Juan Carlos García adelantó que avanzan con más denuncias por casos de abusos en la iglesia. “Estamos avanzando con el caso del chico Kevin. Él se decidió hablar a la prensa, denunció a un cura defendido por Zanchetta, el cura Fernando Páez está en ejercicio. La única manera de avanzar con esta lucha es que haga la denuncia”, dijo.

Desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Salta, “el lunes vamos a hacer una pronunciación porque le cambiaron el fiscal, por jurisdicción lo mandaron a Tartagal, pero resulta que el fiscal de Tartagal es pareja de quien era la jefa de catequesis del cura Páez, entonces él tiene miedo que caiga la causa. Pedimos el cambio de fiscal para que no haya parcialidad”.