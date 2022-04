¿Dónde está Zanchetta?: Denuncian que no fue trasladado a la cárcel y goza de privilegios

El pasado 4 de marzo, la Justicia condenó al ex obispo Gustavo Oscar Zanchetta a 4 años y medio de prisión por abuso sexual simple agravado por ser ministro de culto en perjuicio de dos ex seminaristas.

Desde ese momento fue llevado a la base operativa de barrio Taranto en la ciudad de Orán, esperando el traslado a la Unidad Regional N 2 de Orán.

Sin embargo, con el correr de los días, se conoció que, tras la lectura de la sentencia, a Zanchetta lo llevaron en un auto particular a la base operativa de la Policía en Taranto. Medios locales confirman que el ex obispo continuaría alojado en este destacamento, con custodia de la policía de Salta, pero en condiciones de privilegio.

En este edificio no hay celdas ni pabellones, sino habitaciones con baños y al sacerdote lo mantienen alejado de otros detenidos. Esta base operativa había sido construida en 2016, con el objetivo de reforzar la seguridad de la zona y alojar circunstancialmente a las brigadas.

"Un preso con una condena, no debería estar en un lugar como este, en donde hay acceso a comodidades al mejor estilo VIP y que no fue construido para este fin. En habitaciones comunes, con acceso a televisión, radio, y ¿por qué no hasta telefonía e Internet?" comenta el diario "El oranense".

A su vez, en la jornada de ayer vencían los plazos para la presentación de la apelación de la condena pero se extendió al 5 de abril.