Nicolás Trotta: “Todo tiempo adicional de los chicos en la escuela es una noticia positiva”

Así lo manifestó el ex ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en Radio CNN Salta respecto a la proyecto impulsado por el gobierno Nacional para sumar una hora de clases para el nivel primario.

“En el marco de una profunda desigualdad que transita la Argentina, es una noticia positiva que implica grandes desafíos, no solo el tiempo en el aula como actividades pedagógicas, sino también la jornada completa vinculada a la actividad socioeducativa, deportiva, porque la realidad es que es una deuda del sistema educativo, de la ley de Educación Nacional la progresividad de ir ampliando la jornada educativa completa”, sostuvo.

El ex funcionario indicó que en Argentina 6 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza. “La escuela no es solo un espacio donde se garantiza el derecho a la educación, sino también de otros derechos que en esta situación social tan a acuciante que se agravó en los últimos años no se puede garantizar desde el hogar”.

Entre las principales deudas del Sistema Educativo, Trotta señaló que “tenemos que mejorar el salario docente, algo pendiente en una realidad inflacionaria como la que estamos viviendo hoy. Hay que hacer eje en la formación de maestros y maestras. Es un gran desafío la escolarización temprana y la transformación de la escuela secundaria para lograr la terminalidad en tiempo y forma, con aprendizajes valiosos”.