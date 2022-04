Opiniones encontradas entre padres salteños por la iniciativa de sumar una hora más de clases

Una hora más de clases por día en las escuelas primarias de todo el país: esa es la propuesta que en la jornada de ayer dio a conocer el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk y que será debatida el próximo viernes en la asamblea del Consejo Federal de Educación.

El anuncio, que aún reviste el carácter de propuesta, no tardó en generar repercusiones dentro de la comunidad educativa, que reaccionó con opiniones a favor y en contra de que se modifique la jornada escolar.

El propósito de Nación es que los alumnos de primaria pasen a tener de 4 a 5 horas diarias de clases, lo que eleva el total semanal a 25 horas, en lugar de las 20 actuales.

Más allá de que nadie discuta que intención de mejorar la calidad educativa que reciben los alumnos, son variados los aspectos a tener en cuenta en el caso de tomar la decisión de hacer efectiva la propuesta. Desde el refuerzo de transporte público en los nuevos horarios, hasta el proporcional que debería aumentárseles a los docentes por esta hora extra, la medida traería cambios más allá de la carga horaria.

Una medida tan controversial dejó un tendal de opiniones en pocas horas. A través de las redes sociales, muchos padres manifestaron que la cantidad de horas no garantiza calidad educativa. Algunos apuntan contra la preparación y profesionalismo de los docentes, otros avalan la medida considerando que el nivel de los alumnos lo demanda.

“Para mí estaría bien porque los chicos tienen poco rendimiento en comparación a otros años. Los chicos no saben casi nada”, comentó una madre ante InformateSalta desde las puertas de la Escuela Remedios de Escalada. En sintonía, otra madre comentó: “Los chicos lo necesitan, los docentes tratan de trabajar lo que más se pueda pero no alcanza. Necesitan una hora más. Como padres no nos afecta”.

Con un 2020 marcado por las aulas vacías y un 2021 intermitente entre presencialidad y virtualidad, muchos padres consideran que sería una buena manera de recuperar contenidos descuidados por la pandemia.

“Si es para beneficio de los chicos está perfecto, el problema va a ser con los padres que no tengan como venir a retirarlos, es un movimiento grande para algunas familias. Por ahí sería bueno reunir esas horas en un sábado que es más holgado. Hay chicos que necesitan refuerzo y otros que no, los maestros están organizados para priorizar contenidos y reforzar lo más fuerte. Hay que aplicar criterio, no es una decisión así nomás”, reflexionó otra de las madres. Este punto fue recurrente entre las opiniones ya que muchas familias no pueden reorganizar su rutina, recientemente amoldada a las obligaciones escolares de sus hijos.

Por otro lado, si bien es cierto que el tiempo de la jornada escolar es muy importante, también lo es el número de días efectivos al año que trabajan las escuelas. Ambas variables determinan la cantidad de horas de instrucción que los estudiantes tienen en el ciclo escolar.

La propuesta se debatirá el próximo viernes y resuena que podría ponerse en marcha a partir de mayo, aunque los tiempos de implementación serán dispares entre las provincias.