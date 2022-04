Descubren a un alumno con droga en su mochila; sería para consumo personal

El profesor Hugo Zoa, director de la Escuela técnica Pacto de los Cerrillos, en diálogo con Multivisión explicó que le avisaron que en la mochila de uno de los alumnos que había sustancia que no sabían que era, razón por la cual procedió a llamar a la dirección al estudiante involucrado.

Con la preceptora como testigo, el chico sacó todas las pertenencias que tenía en la mochila y hallaron un papel envuelto en una hoja y un bollito con una sustancia desconocida".

Posteriormente el Director convocó a los padres del menor e informó a los supervisores que son la autoridad inmediata de la Institución.

"Él estaba tranquilo, aparentemente era para consumo personal. Hablé con el padre para ver si él sabía de esta situación y me comentó que no, que en ningún momento había encontrado nada en su hijo, se dio a conocer y se labró un acta, siguiendo toda las instrucciones que nos da el manual para poder actuar".

Aclaró que no se dio aviso a la policía porque de acuerdo al procedimiento es proteger la identidad del menor y avisar a los padres y dar conocimiento a los supervisores. Sosteniendo que él no será suspendido, que por contrario siempre se protege la identidad y se buscará dar charlas para trabajar en este flagelo.

"Por ahora no podemos asegurar si el chico está consumiendo o no, yo no lo puedo hacer, pero sí estamos trabajando en dar charlas o en poner a disposición el equipo interdisciplinario para hacer la contención de este alumno".

Confirmó que se trata de un hecho aislado, y del cual no tuvieron indicios previos. El alumno pertenece al Primer año del ciclo superior, sería del tercer año de secundaria común.

"Siempre observamos estas situaciones, no somos expertos pero la experiencia nos va dando cierto síntomas, pero en este caso no, fue un caso ocasional" concluyó por Salta Directo.