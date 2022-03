Mamás de alumnos de la Técnica 2 alertaron por intentos de robos en la zona

Momentos de terror vivieron dos menores en menos de 24 horas en los alrededores de la escuela Técnica N° 2, ubicada en sobre calle Tucumán entre Buenos Aires y Pellegrini donde en distintos momentos, ambos fueron increpados por un grupo de delincuentes encapuchados que querían robarles y en el afán de huir, ambos terminaron perdidos y asustados.

Elysa Sosa, preocupada por la situación que vivió su hijo de tan solo 13 años ingresante a la escuela técnica contó que su hijo le mando un audio desesperado pidiendo ayuda. "No sabía dónde estaba, dónde se encontraba. Su papá salió en el auto a buscarlo, sin saber dónde lo podía encontrar yo hice el llamado al 911".

Según lo que contó la mujer, en el audio su hijo dijo que"estaba desesperado, no sabía donde estaba, que por favor necesitaba ayuda que lo quisieron robar, yo me desesperé y mi marido agarró el auto no dudó".

Finalmente lo ubicaron cuando ella lo volvió a llamar. "Estaba llorando, el señor de la confitería nos dijo dónde estaba. Somos de Cerrillos, la policía no llegó en ningún momento" concluyó.

En tanto Mariana Agüilar, es mamá de otro menor de 12 años que concurre a la misma institución en turno Vespertino y contó a través de las cámaras de Somos Salta que su hijo bajó del colectivo y fue correteado por tres hombres grandes.

"Salió corriendo para la san Martín y Jujuy, se perdió y terminó en el Materno Infantil y gracias a la gente del Materno infantil que se comunicaron conmigo, a las 19. 30 llegué, vivo en san Luis hasta que llegué al materno mi hijo estaba con una crisis de nervios, lo habían querido robar, sacarle la mochila"

Insistió en que "Es un chico de 12 años que nunca salió, una señora de un super lo llevo y lo dejó en el Materno, se sintió desesperado no tenía forma de comunicarse porque no tenía celular".

Por último, ambas mamá confirmaron que radicaran la denuncia policial ya que a pesar de haber alertado al 911, hoy sienten inseguridad y desprotección para sus hijos.