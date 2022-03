Denuncian a un colegio de Tartagal por exigirle a un estudiante trans que vista como mujer

El Colegio del Colegio Jesús Miguel Reyes N° 5.077 de la ciudad de Tartagal se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que el padre de uno de sus alumnos denunció a las autoridades por discriminación. Según indican los tutores del menor, desde el establecimiento le exigen que use uniforme de mujer a pesar de su autopercepción como chico trans.

El caso tomó estado público e incluso logró la intervención del INADI Salta quien asesoró a la familia para que realice la denuncia ante el organismo. También, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación tomaron intervención y la abogada Cecilia Jezieniecki trabajará en el caso.

Así como relatan medios locales, los padres agotaron instancias de diálogo con las autoridades del colegio, que se mostraron inflexibles en su postura. Ante esta situación es que deciden hacer público el problema.

"Mi hijo siempre se sintió varón, en mi casa lo entendimos y acompañamos en su proceso, es muy doloroso que tengan que discriminar solamente porque aún no tiene el cambio de identidad en el DNI, el maltrato que recibimos como familia es demasiado", comentó Elías, padre del joven, a InfoSalta.

En esa misma línea el hombre comentó que el vicedirector, Armando Ordóñez y la preceptora comenzaron a exigirle al menor que forme en la fila de las mujeres, amparándose en que el joven aun no cuenta con un DNI que manifiesta su cambio de género.

"Este año la directora nos exige que se vista de mujer. Es algo denigrante, es derribar todo lo que construyó desde pequeño, violan su derecho a elegir"

El adolescente asiste al turno vespertino, y según sus padres, en todo lo que hace a su vida académica jamás sufrió discriminación ni violencia.

"Hasta que mi hijo realice todos los trámites para cambiar su DNI pasa el tiempo y no puede quedar sin estudiar, la directora me dijo que ella se basa en la ley, si no tiene realizado su cambio de género, es mujer para la ley y por ende para el establecimiento, así que se tiene que poner el atuendo que le corresponde", remarcó el padre.

Sobre el establecimiento en cuestión ya pesan otras denuncias, ya que en 2017 una madre alertó y expuso que en el establecimiento se venderían drogas.