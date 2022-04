Cada vez más salteños deciden hacerse la vasectomía para evitar embarazos no deseados

Históricamente se le endilgó a las mujeres la responsabilidad del cuidado anticonceptivo, sin embargo los comportamientos van cambiando y en Salta aumentó la demanda de vasectomías, así lo informó el urólogo Marcelo Urzagasti, del hospital Materno Infantil.

En diálogo con FM Profesional el médico explicó que en los últimos años hay más hombres que se acercan a una consulta sobre vasectomía y que luego solicitan la operación gratuita.

Los hospitales públicos del territorio provincial en general no cuentan con recursos para brindar “Planificación Familiar” y por ello el nosocomio recibe derivaciones. El doctor, explicó que generalmente en la primera visita se explica el tema y en la segunda ya se otorga un turno.

“Es una efectividad del 100% y es alternativa como anticonceptivo”

¿Qué es la vasectomía?

El urólogo sostuvo que se trata de una cirugía sencilla en un consultorio, un hospital o una clínica, la cual, consiste en el bloqueo de los pequeños conductos (tubos) del escroto y que transportan los espermatozoides, para que estos no puedan salir de tu cuerpo. Si los espermatozoides no pueden salir, el embarazo no puede ocurrir.

Urzagasti, precisó que el procedimiento es muy rápido, dura entre 15 y 20 minutos, y que el paciente se recupera entre media hora y una hora. Es decir que, se puede regresar a la casa ese mismo día. Por ley, pueden acceder a la cirugía los hombres mayores de 18 años.