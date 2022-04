Más de 300 remises de Güemes cortaron el ingreso a Salta

La movilización se debe a la polémica medida de ambos municipios, que consiste en impedir el ingreso de los remises compartidos al microcentro de la ciudad de Salta.

Los remiseros solicitan repuesta por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) para que le brinden soluciones. Cortaron el acceso a Salta para pedir una respuesta favorable.

Luis Leal, periodista de Gral. Güemes en el Despertador Nacional por Radio Nacional Salta, informó que hoy los remiseros no van a prestar servicio hasta Salta, “es un caos Güemes, la gente no puede llegar a sus logares de trabajo, los estudiantes no pueden ir a las universidades”, dijo.

Se calcula que por día se movilizan 7 mil personas en los remises. “A las 06.30 se juntaron en la plaza central de Güemes y todas las columnas se van a juntar en la rotonda. Hoy la AMT les daría una respuesta parcial. Podrían empezar medidas de fuerzas muy graves”, señaló el periodista.

El viaje en remises compartidos de Güemes a Salta cuesta $300, “el 90% de las remiseras tienen una playa de estacionamiento en Salta. Con la nueva medida, los remiseros solo pueden ingresar hasta el hospital Materno Infantil, los pasajeros deben abonar otro viaje hacia otro destino”.

"Nos llama la atención que la Municipalidad y la AMT digan que entorpecemos el casco céntrico porque por hora deben entrar 15 autos por hora, un auto cada 10 o 15 minutos. Además tenemos nuestra propia playa de estacionamiento", dijo Mario San Millán, remisero, en radio CNN Salta.