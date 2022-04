Bullying: “Si nos seguimos haciendo los distraídos, si no trabajamos la empatía, no se va a resolver"

De un tiempo a esta parte, pandemia de por medio y en un convulsionado mundo, con casos de bullying, violencia en las escuelas Salta recibe la visita de una mujer referente en Educación Emocional, Laura Lewin quien intenta sembrar en la Argentina esta manera de enseñar desde la emoción sin dejar de lado el aprendizaje.

"Cuando un docente asume el compromiso de enseñar esta asumiendo un segundo compromiso y es el que sus alumnos aprendan. Entonces me parece que si bien hay un directivo que es el responsable de la calidad educativa de cada Institución, cada docente de alguna manera es el responsable de lo que pasa en su aula y es el responsable de que lo que pasa en su aula", expresó.

Seguidamente, señaló que el docente lo que tiene que entender es básicamente que si trabajamos únicamente cuestiones cognitivas y académicas y no trabajamos lo emocional, lo cognitivo se va resentir. "El docente podrá enseñar todo lo que quiera pero eso no te garantiza que el alumno pueda aprender" consideró Lewin ante los micrófonos de InformateSalta.

Avances en la Educación Emocional

Laura se mostró expectante ante la posibilidad que todo el país pueda implementar la Educación Emocional, como Corrientes o Misiones. "Hay esfuerzos individuales y lo que estaría faltando un esfuerzo colectivo, para que esto no sea para algunos alumnos y para otros no, sino para que todos los alumnos del país puedan tener contemplado sus necesidades para aprender"

En ese marco, dijo que la formación de los directivos es fundamental. "Es el capitán del barco, es el que tiene la visión de en que quiere transformar a su institución es el que tiene la mirada macro" explicó.

Los papás y sus responsabilidades en la Educación

Lewis aseguró que la educación en nuestro país puede mejorar si hay un compromiso colectivo "Eso tiene que ver con la familia acompañando a los chicos apoyándolos, esto no tiene que ver con el papá enseñando matemáticas si no sabe matemáticas, sino con el acompañamiento de ver las carpetas, ir al colegio y preguntar como está el chico socialmente, no únicamente como le va en Matemáticas".

Por otro lado, están los chicos. "Algunos chicos piensan que ir a la escuela tiene que ser divertido y en realidad si bien la clase tiene que ser interesante hay un esfuerzo de parte del alumno que tiene que ver con entender lo que es Aristóteles, las raíces de la Educación son amargas pero los frutos son dulces. La escuela es el medio que te va permitir la mejor vida que vas a tener" explicó.

Bullying

La historia de Agustina, una nena de 5 años de Mendoza nos alarmó como sociedad frente al bullying e InformateSalta ante este caso viralizado y teniendo en cuenta la cantidad que sin dudas ocurren pero son callados consultó a Laura Lewin, capacitadora en Educación Emocional sobre el Bullying en las Instituciones educativas.

"No puedo entender que no haya adultos que no se sensibilicen frente a esta situación, un directivo que diga no pasó en la escuela no puedo hacer nada, ¿cómo que no va poder hacer nada? hay una relación absolutamente directa entre como se siente un chico y si puede o no puede aprender".

Para Lewin es necesario que la Escuela haga frente a la problemática sin tener en cuenta si pasó o no en la institución "La escuela tiene que poder contener a los chicos, tiene que poder trabajar todo lo que tiene que ver con la empatía, porque podes trabajar con cincuenta millones de protocolos para el Bullying pero sin no trabajas la empatía no lo vas a resolver".

"Hay que trabajar con un plan estructurado donde cada uno sepa cual es su rol, porque si nos seguimos haciendo los distraídos vamos a seguir teniendo chicos que igual que esta nena no tenga ganas de vivir porque le da miedo ir al colegio o porque piensa que su vida no vale" consideró.

Hora extra en las escuelas Argentina

Laura Lewin consideró que la hora extra de clases para alumnos de primaria sería buena si suma al aprendizaje pero remarcó que otro lado está la implementación que afecta a la vida de los docentes que en su mayoría ya asumieron compromisos "Como hacés en mayo con docentes que se comprometieron a 4 horas y de buenas a primera tienen que trabajar 5 horas, teniendo una familia y un compromiso" analizó.

Por último la especialista en Educación Emocional remarcó que los docentes argentinos, en su mayoría trabajan más de un turno. "¿Cómo haces para estar 10 horas frente al curso cuando todos sabemos que la docencia no es únicamente dictar clases? Tenés que planificar, corregir y tener una familia. Estoy de acuerdo pero me preocupa la implementación" concluyó.