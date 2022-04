Estaciones de Servicio sin combustible: “Hay incertidumbre en la magnitud del faltante”

Durante las primeras horas del día, fue una misión imposible poder cargar nafta en la ciudad. InformateSalta dialogó con el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de la provincia, Manuel Pérez, por el grave faltante de combustible en Salta.

“Es una situación que venimos teniendo días atrás. El problema se agravó porque en Salta no habíamos tenido faltantes graves. Se habían presentado algunos casos particulares pero en las últimas horas se incrementó el faltante, especialmente con el Diésel”, dijo.

Pérez señaló que la situación es producto de que las petroleras no están volcando al mercado interno la cantidad de combustible que necesita, sobre todo en una época en la que el mercado necesita cosecha, en que la actividad económica está retomando el curso normal.

“Nosotros no recibidos ninguna explicación, no viene el combustible y punto. Entendemos que a las petroleras no les conviene comercializar el combustible en el mercado interno con los precios actuales. La razón es que el petróleo y el gas, los commodities, el precio internacional ha aumentado considerablemente como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania”, señaló.

El empresario explicó que en el país se importa petróleo y gas, “es decir que las petroleras están importando petróleo y gas caro para venderlo en el mercado interno barato, es algo que no les conviene, no producen la cantidad que deberían”.

De acuerdo a lo que señaló Pérez, las Estaciones de Servicio reponen combustibles cada dos o tres días en función de la necesidad, hay estaciones de servicio que en el día de ayer que hubo faltante, tienen demasiado stock en los tanques y todavía no se les produce el faltante.

“Los pedidos están hechos, el envío y el despacho dependen de la petrolera. Hay incertidumbre en la magnitud del faltante, si es para todos, si es coyuntural, no se sabe, lo cierto es que hay varias estaciones de Servicios en donde está faltando el producto”, manifestó.