Bancarios al paro: “Ellos siempre ganaron y no contribuyeron en la producción argentina”

Mientras diversos sectores se encuentran en negociaciones salariales, desde el bancario aseguraron que de no cumplirse sus pedidos que incluyen un aumento salarial del 60% en dos tramos, el 28 de abril habrá paro.

El diálogo con InformateSalta el Secretario General de La Bancaria, Carlos Rodas, comentó que el paro sería “con asistencia a los lugares de trabajo, pero sin atención al público. Motiva esto porque nuestras paritaria terminaron el 31 de diciembre e hicimos un arreglo hasta mediados de marzo. Para continuar con las paritarias, en eso las Cámaras Empresariales de los Bancos demoraron lo que más pudieron. Le requerimos al Ministerio la convocatoria y desgraciadamente se contradijeron las mismas cámaras en el porcentaje que pedimos”.

Aunque el aumento pueda sonar abultado, desde el sector aseguran que no se trata de un capricho, sino que: “Nosotros solicitamos el 60% en dos tramos, no es antojadizo es lo que las Cámaras informan al BCRA de la proyección de la inflación”.

El aumento salarial es solo uno de los temas que solicitaron, otros están relacionados a: “La universalización de las guarderías; que se haga la reglamentación de la Ley de Teletrabajo; como la tecnología en base a la pandemia avanzó. Se deben reconvertir aquellos trabajos que los reemplazó la tecnología en otros trabajos y no caer en la facilidad de cerrar sucursales y dejar gente afuera con retiro voluntario; no compartimos una banca especulativa, buscamos una banca al servicio de la producción; requerimos que el Gobierno empiece a hacer modificaciones en el Régimen Tributario como así también en la Ley de Entidades Financieras que vienen de Martínez de Hoz a las cuales se le hicieron algunos maquillajes pero los cambios de fondo no se hicieron”.

Para finalizar, Rodas se mostró muy duro al asegurar que “los bancos siempre ganaron y no contribuyeron en nada en la producción argentina”. Sobre el posible paro aclaró, “está decidido el paro, va a haber una reunión el 27 y tienen hasta ese día los bancos para hacer una propuesta acorde”.