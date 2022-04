10x10: Nico Cortés con José Luis Pisani

No solo que parece. Vive para el básquetbol. Mientras respira, retumba por su sien un balón naranja. Estas cosas que tiene la gente desbordada de pasión que nunca desata el hilo de la razón con el corazón. Él es José Luis Pisani, Director Técnico de Salta Basket.

1- La infancia

Mi recuerdos son de felicidad el barrio jugar por las calles ir a la plaza con muchos amigos y primos para jugar, mi club La Falda, el basket, mis hermanos, el colegio Don Bosco. Felicidad, esa es la palabra.

2- El básquetbol

Difícil ponerlo o decirlo en una palabra. Es parte de mi cuerpo, mi pasión mi gran amor.

3- Un club

Mi club La Falda donde me crié, donde pasé mi infancia.

4- Un ídolo.

Tengo mucha gente que admiro. Deportistas, entrenadores, un cantante. Más que tener ídolos admiro muchas personas. Si tendría que elegir uno Marcelo Richotti me marcó en la adolescencia, a quien admiraba como jugar al basket.

5- Un maestro

Sin lugar a dudas del trabajo y compromiso mi padre. De cómo poner todo en el día a día para la familia, mi madre. Con el basket, Pablo González, un entrenador de formación de Bahía Blanca que me enseñó con respeto y educación, el compromiso hacia nuestro trabajo de entrenador.

6- Una ciudad

Sin lugar a dudas Bahía Blanca. Me lleva a tenerla como una preferida por la familia amigos y demás. Pero soy feliz y me encanta poder vivir en distintas ciudades, hay muchas ciudades que me atrapan para vivir.

7- Una anécdota

No soy de registrar ni tenerlas presentes a las anécdotas. Sin lugar a dudas que después 17 temporadas de básquetbol profesional y miles de viajes tengo muchas.

8- Una tristeza

La melancolía que dio perder gente que quiero. La muerte me genera tristeza.

9- Una alegría

Dante. Mi hijo, es un motor diario de alegría y felicidad.

10- Un sueño

Seguir teniendo el privilegio de vivir de lo que amo, sueño con ser buena persona y ayudar a ser de felices a mi mujer y mi hijo.