Se viene un súper domingo, juegan el Santo y el clásico entre cuervos y albos

Este domingo se vuelve a vivir un día lleno de fútbol con el plato fuerte del clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro desde las 16:30 en el Martearena y Juventud visitando a Sportivo Belgrano de San Fráncisco Córdoba también desde las 16:30 por en la cuarta fecha del torneo Federal A.

El albo viene de ganar por 2 a 0 contra Villa Belgrano de Ramallo el domingo pasado en el Gigante del Norte y buscará continuar en el camino de la victoria cuando enfrente al cuervo en el primer choque de clásicos salteños del torneo. El club de la Vicente López parecía dejar atrás los rumores que el entrenador Ever Demlade no continuaba en su cargo tras la victoria del último fin de semana es por eso el lema fútbol de “equipo que gana no se toca”, se cumple en el albo ya que el entrenador repetirá el 11 que ganó el último domingo.

La formación del albo sería un esquema 4-4-2 con: Luciano Silva; Ivo Chaves, Marcos Tallura, Renzo Vera, Alfredo González Bordon, Ignacio Sanabria; Walter Buse, Alejandro Frezzotti, Matías Birge, Rubén Villarreal y Juan Manuel Perillo.

Por el lado el cuervo viene de empatar contra Unión de Súnchales 0 a 0 en condición de visitante y desde el domingo a las 16: 30 en el Martearena buscará seguir manteniendo con el invicto de una victoria y dos empates en el torneo. El DT Medran ya cuenta con todo el plantel a disposición ya que Cristian Chavarría, Renzo Paparelli entre otros ya dejaron atrás sus dolencias musculares es por eso que el cuervo ya tiene un 11 confirmado para que salgan el domingo a la cancha; Fabricio Has Pablo Calderón, Mauro Osores, Renzo Paparelli, Manuel Morello; Enzo Serrano, Juan Carrizo Juan Capurro, Ramírez; Diego Magno y Gonzalo Ríos.

Por último el antoniano que parte a Córdoba a las 18, quiere dejar atrás la derrota aplastante 4 a 0 que sufrió el domingo pasado contra Racing de Córdoba en el Martearena. Por eso el entrenador Martin Martos viaja con dudas de quienes serán los 11 que saldrán en san francisco el domingo. En primer lugar Martos evalúa un esquema con una falsa línea de 3 en el fondo ya que a la hora de defender sería una línea de 5 defensores. El esquema que probo durante la semana es 3-5-1 con Nicolás Sequeira; Claudio “chiqui” Pérez, Walter Juárez, Agustín López ; Jesús Calderón, Martin Esparza, Julián Acosta, Carlos Churquina, Lucas Nallim; Facundo Velazco y Leonardo Villa.

Mientras que el otro esquema que probó el entrenador es el esquema que viene utilizando con un triple 5 en la mitad de cancha y luego con delanteros lo que lo hace un equipo más ofensivo. Este esquema lo probo con: Nicolas Sequeira; Jesús Calderón, Walter Juárez, Agustín López, Jorge Velazco; Osvaldo Young, Julian Acosta, Martin Esparza; Facundo Velazco, Leonardo Villa y Lucas Nallim.