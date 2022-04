Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul, con los tapones de punta: “Se meten con hombres casados y arruinan familias”

Hace tiempo que se rumorea que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul están saliendo, y hasta ahora su ex esposa no había hablado del tema, pero este fin de semana rompió el silencio con un mensaje en Internet.

Las redes sociales se prestan para opinar de los demás sin decir abiertamente a quién se está criticando. Aparentemente esta fue la intención de Camila Homes, al ex de Rodrigo de Paul, al contestar una encuesta, donde lanzó una frase que todos supusieron que iba dirigida a Tini Stoessel.

La ex esposa de Rodrigo de Paul no había hablado hasta ahora del presunto romance del padre de sus dos hijos con la cantante, aunque todos ubicaban a Tini Stoessel como la tercera en discordia que precipitó la separación del futbolista. La madre de Homes incluso salió a bancar a su hija en las redes: “Como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido”, escribió en Twitter.

Los rumores de que Tini y De Paul estaban en una relación comenzaron casi al mismo tiempo en que el mediocampista del Atlético de Madrid anunciaba su separación de su esposa, a principios de año. En marzo el matrimonio volvió a mostrarse juntos, lo que desconcertó a sus seguidores.

Pero luego surgieron ciertos detalles que habrían confirmado el amorío con la famosa cantante. Rodrigo de Paul había enviado un mensaje, que luego borró, al darse cuenta de que tenía su ubicación: estaba en Ibiza, donde también se encontraba Tini Stoessel.

Lo cierto es que Camila Homes rompió el silencio al contestar una picante pregunta de un fan, que le preguntó sin anestesia: “¿Team China o Team Wanda?” Y la influencer soltó su opinión desde lo más profundo de su corazón: “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”.

Si bien se supone que la respuesta iba dirigida a la China Suárez, al hablar en plural, “las minas”, dio a entender también que se refería a Tini Stoessel.