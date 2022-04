Comerciantes aseguran que no pueden hacer frente a la paritaria del 60%

La dirigente de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, comentó a InformateSalta que los aumentos fijados para los salarios de los empleados, tras la firma de una paritaria del 60%, ponen en una situación delicada a los comercios. En esta línea aseguró, “no tenemos estructura para hacernos cargo”.

En un tono crítico cruzó a los dirigentes de diferentes cámaras y organizaciones, “nunca tuvimos alguien que nos defienda, los que dicen representarnos nunca lo hicieron. De toda la vida que venimos remando con el registro de empleados. Siempre fue caro afrontar las cargas sociales”.

“Siempre hubo una conducta mala por parte del empleador para registrar, no porque uno quiera. Somos negocios que buscamos estar legales, pero no podemos”, continuó Ramos.

“Ninguna Cámara nunca dijo podemos asumir esto, pero hay un sector que no va a poder. No es por la pandemia, en las paritarias anteriores no pudimos. Somos un sector que a veces nos atrasamos con nuestro monotributo”.

“Las paritarias de hoy nos parecen descabelladas. Este ha sido el llanto de siempre. Es un horror lo que se vive. Nosotros como Pyme somos los que generamos el 70% del empleo, le damos un empleo digno a personas que no tienen un 7mo grado muchas veces, una empresa bien puesta no le da trabajo a cualquiera y nos ponen las mismas leyes que una gran empresa”, finalizó la dirigente.

Por su parte directivos de la Cámara de Comercio comentaron a InformateSalta los puntos más destacados del acuerdo al que arribaron. “El empleado tiene una inflación real. El aumento no es un 60% este mes, es escalonado durante el año acompañando a la inflación”, aseguraron a la vez que comentaron que de esta forma se busca que el empleado no pierda poder adquisitivo por la inflación estimada.

Las “negociaciones fueron duras. El sindicato pedía un 20% y que las paritarias sean trimestrales, se endurecieron mucho las paritarias, iba a intervenir el Ministerio de Trabajo. Al final se llegó al arreglo de que siga siendo anual, donde el aumento es del 59,5% pero no remunerativo”, esto quiere decir que, “la patronal no va a hacer aportes por un año. Vos cuanto le pagar a un empleado $100 tenes que hacer aportes sobre eso”.

En las negociaciones “se evitó que sea trimestral, se consiguió que sea no remunerativa y que sea escalonado”. El directivo cuestionó a los sectores que se oponen al aumento salarial, “el comerciante tiene a sus empleados que tienen familia, van al supermercado. Nadie está contento con la inflación”, finalizó.