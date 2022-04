Expectativas en comercio por el aumento salarial: “Estamos esperando la firma"

Así lo manifestó Ángel Ortiz, secretario gremial de Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, en el marco del acuerdo salarial logrado ayer por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio del 59,5% anual a pagarse en siete cuotas.

“Desde el sindicato no informamos nada todavía porque el instrumento del acuerdo aún no está firmado. Hasta que no tengamos copia del instrumento firmado, no podemos hacer anunciarlo”, dijo Ortiz en InformateSalta.

Desde el Sindicato aseguran que la realidad que vive hoy el sector es complicada. “Por un lado se anuncia un incremento de la actividad económica, por otro lado la inflación es terrible, indudablemente para el bolsillo de cualquier trabajador, de cualquier rubro, no ve esa recuperación sino el devalúo de su poder adquisitivo”.

De acuerdo a los relevamientos nacionales, los asalariados no registrados y los trabajadores no asalariados son los que más crecieron en el tercer trimestre de 2021, siendo el comercio uno de los sectores con más trabajadores en negro.

“Es una realidad en todo el país, recién nos estamos recuperando de la situación de pandemia que fue muy difícil atravesar, incluso para empresas con mucha espalda. Tenemos la esperanza de que este año, ya son peligro de restricciones, se normalice la estabilidad de los puestos de trabajo y la posibilidad de que se abran nuevas fuentes”, manifestó Ortiz.

Los índices son altamente preocupantes. De acuerdo a los últimos relevamientos del Ministerio de Trabajo, en la Capital tenemos alrededor de un 35% de trabajadores no registrados, en el interior puede llegar a alcanzar el 70%.