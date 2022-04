Voces a favor y en contra de prohibir los festejos en el Monumento a Güemes

Un cartel en el Monumento a Güemes prohíbe “celebrar egresos, cumpleaños, despedidas, triunfos, etc., con pinturas, papel picado, engrudos o cualquier otro elemento que afecte al Monumento”. La medida causó diversas opiniones entre los salteños.

En una encuesta realizada por InformateSalta en el microcentro, jóvenes en edad del secundario comentaron que está mal que se ensucie “pero bueno, después de mucho tiempo cumplió una meta”.

“Por parte está bien, estaría bueno que vayan y no ensucien tanto o limpien un poco”, agregó otra persona. “Esta bueno (ir a celebrar) porque no tenemos un lugar para festejar, pero estaría bueno que no ensucien”, dijo una tercera.

En una publicación realizada en Instagram @informatesalta.com.ar los salteños también dieron a conocer su punto de vista.

El usuario quily.86 aseguró: “Se les acabo la joda a los que festejan ahí”.

Siguiendo la misma línea mariano.lopezarias comentó: “Me parece muy bien que se saquen las fotos, pero la mugre que dejan es impresionante, ni hablar de olor que queda después”.

Por otro lado y en un tono sarcástico victorgabrielya dijo: “Hoooo....de esa forma se limpiaba más seguido el lugar“.

Por último en un tono más fuerte silvinabriones apuntó: “Ahora se trasladaron al Monumento 20 de Febrero. Tendrán que poner cartel ahí también. Sería genial que vayan a la casa del egresado y ensucien como se les dé la gana”.