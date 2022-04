Luego de que LATAM la abandone en Lima, una salteña ganó un juicio

La historia de Mariana se conoció en octubre del 2018, cuando la reconocida aerolínea la bajó junto a su hija de 15 años del avión que habían abordado para volver a su hogar en Salta. Hace seis meses la mujer ganó un juicio contra LATAM y hoy pudo conocer un documento que afirma que le depositarán una determinada cantidad de dinero.

En diálogo con InformateSalta comentó, “fue una experiencia tan traumática que no me dejaron ganas de viajar ni a Cafayate”. La mujer estaba regresando a Salta luego de unas vacaciones en Cancún cuando en el aeropuerto de Lima, Perú, personal de la línea aérea las bajó del avión por un supuesto desperfecto en su asiento. Más tarde conocerían que el vuelo habría sido sobrevendido mientras ellas se encontraban abordando.

Antes de llegar a los juzgados, la salteña intentó ponerse en contacto con la aerolínea y buscar una mediación a través de Defensa del Consumidor, pero LATAM nunca se presentó. Es por esto que acudió a la justicia quien luego de alrededor de cuatro años se expidió al respecto.

Por el juicio la mujer recibirá “una compensación económica” y explicó: “El juicio lo gané hace seis meses, pero hoy tuve un escrito donde me van a acreditar un dinero. Hay diez mil ítems que tienen que ver con varias denuncias, la compensación económica tiene que ver con diversas denuncias”.

Para finalizar reflexionó, “hay que tratar de no bajar los brazos. Me agarró un bajón un montón de veces, pero continúe y tuvo esto que de última compensa lo que me pasó. La injusticia va desde una cuestión tan superficial como un viaje hasta cuestiones que por ahí la gente no expone”.