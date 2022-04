Caso Francesca: La mamá de la acusada desconocía la existencia de su nieta

Con la declaración de vecinos y familiares de la imputada, se reanudó hoy la audiencia de debate en la causa seguida contra Micaela Noemí Colque, por homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hija Francesca de 2 años. El hecho ocurrió en junio de 2020, en barrio San Francisco Solano.

Hoy había sido citado a declarar el padre de crianza de Colque, pero desistió de hacerlo por el derecho constitucional que lo ampara por su vínculo familiar con la acusada.

A continuación ingresó la madre biológica de la imputada, que sí aceptó declarar. Contó las razones por las cuales entregó a su hija cuando tenía uno o dos meses para que la criara otra familia.

Refirió que luego se casó y tuvo otros hijos e hijas. Justamente una de ellas fue quien ubicó y contactó a Micaela Colque a través de Facebook. La testigo manifestó que, al enterarse de esto, decidió llamar a Micaela. Fue para el día del padre de 2020. Cuando la acusada la atendió le dijo que estaba triste porque su papá de crianza no estaba e iba a pasar sola ese día. Entonces la invitó a festejar con su familia.

La mujer relató lo ocurrido ese domingo y el lunes siguiente. Dijo que pasó a buscar a Micaela con su marido, en auto, a su domicilio en barrio San Francisco Solano. De allí fueron a la casa de su otra hija, donde harían un asado. Pasaron el día todos juntos. La acusada fue con su hijo de cinco años y nunca mencionó que tenía una nena menor.

La testigo manifestó que ese día le pidió perdón a Micaela por haberla abandonado y ambas lloraron. Dijo que la joven le comentó que su vida no había sido buena.

Señaló que, por el trato que le daba a su hijo de cinco años, la acusada parecía ser una buena madre. “Lo tenía bien vestido y se preocupó por darle de cenar. No vi nada raro en ella. Por eso nos sorprendió tanto lo que pasó con la bebé”, sostuvo la madre de Colque.

La mujer contó que se enteró acerca de la muerte de su nieta por las redes sociales. Dijo que le dolió que no les haya contado que tenía otra hija. “Nosotros no le íbamos a decir nada. No sé qué pensar. Quizás no quiso hablar por lo que ella pasó de niña”, expresó la testigo.

Continuó relatando que ese domingo, al finalizar la reunión familiar, Micaela le dijo que iba a volver a su casa y ella le insistió para que se quedara a dormir en su domicilio, en barrio Ceferino. La acusada aceptó pero les pidió que la llevaran a buscar ropa para su hijo, en barrio San Francisco Solano. Así lo hicieron. Sostuvo que Micaela entró y, después de aproximadamente media hora volvió a salir con su hijo.

La joven pasó el lunes con ella y, cerca de las 21 la llevaron nuevamente a su casa. Durante todo ese tiempo, Colque tampoco habló de su hija.

La testigo indicó que, luego de ese encuentro, llamó a Micaela por teléfono y ella le dijo que estaba bien. Después se enteraron del fallecimiento de la nena.

Declararon también dos vecinas de la acusada, quienes se refirieron a la relación que mantenían con ella y fueron coincidentes en señalar que la mujer trataba de ocultar la existencia de la menor.

Luego se produjo la declaración de dos testigos de identidad reservada, quienes brindaron su testimonio sin la presencia de la acusada ni del público.