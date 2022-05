Olmedo, ¿vuelve a la política? “Nunca me fui, Olmedo siempre está”

Tras finalizar su periodo como diputado nacional en 2019, el empresario sojero Alfredo Olmedo no volvió a presentarse como candidato en ninguna elección, aunque acompañó la campaña de Carlos Zapata, quien actualmente ocupa una banca en el Congreso.

Desde el llano, Olmedo habló en exclusiva con InformateSalta, y dejó en claro que no está retirado de la política. “Yo nunca me fui de la política, nuestro partido tiene un diputado nacional y está presente en las decisiones de la Nación”, expresó.

“Yo nunca me fui de la política"

Consultado sobre la posibilidad de ver su nombre dentro del cuarto oscuro en 2023, fue tajante. “Alfredo Olmedo siempre está”, dejando en claro que es una posibilidad que no descarta.

También analizó el escenario electoral nacional, y sobre todo, la pelea dentro de la coalición gobernante. “Se pelean por poder y no solucionan los problemas de la gente, pero esto viene de años, no es un problema de ahora, las internas políticas son internas por lucha de poder, no por solucionar los problemas de la sociedad”, dijo.

"Tenemos que ir a una boleta única papel, terminar con el tema de voto electrónico"

En el orden local, analizó la ronda de diálogo donde se debate la situación de las PASO y la continuidad del voto electrónico. “Claramente usted no puede cambiar las reglas de juego a conveniencia siempre del gobernante de turno, de lo que yo no tengo dudas, es que tenemos que ir a una boleta única papel, terminar con el tema de voto electrónico, juntar las elecciones con las nacionales, porque si no es un gasto innecesario".

Con respecto a la unificación de fechas entre las nacionales y provinciales, planteó que “si el candidato en cuestión hizo bien las cosas” claramente lo votarán independientemente que a nivel nacional voten otra cosa o a la inversa.

Para finalizar, también opinó sobre la situación del campo. “Es una situación muy difícil en la provincia de Salta particularmente por las sequías primero y segundo por los costos, todos los costos hoy en día están con un dólar de 200 y usted tiene que la soja puntualmente se la pagan con un dólar de 75”, concluyó.