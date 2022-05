Irregularidades: Proyectaron en $34 millones una obra municipal que vale menos de la mitad

Miembros del Tribunal de Cuentas mantuvo una reunión con una Comisión del Concejo Deliberante “para informar sobre diferentes acciones que hicimos desde el Tribunal en el proceso de contratación de la obra del Barrio San Benito, en Avenida Discépolo”, comentó Sócrates Paputsaskis en diálogo con InformateSalta.

“Cuando nos llega el expediente hace tres semanas nos ponemos a analizar, ya veníamos haciendo un seguimiento de la obra a través del equipo técnico, y notamos algunas inconsistencias respecto al informe”, dijo el presidente del Tribunal de Cuentas.

Las irregularidades detectadas estaban relacionadas “a lo que es el volumen del movimiento a tierra, las dimensiones del lugar a trabajar y a raíz de eso hacemos un pedido de informe específico donde en si ellos planteaban una obra de un costo de 34 millones, después del análisis que hicimos desde el Tribunal de Cuentas no cerraban esos números por lo que se procedió a hacer una observación legal al proceso de adjudicación de la obra realizada por el Departamento Ejecutivo Municipal”.

“Esa observación legal hace que la obra se paralice, no se continúe con el proceso de contratación y se va a iniciar un proceso de instrucción que se llama proceso sumarísimo para deslindar responsabilidad para determinar quiénes son los responsables de iniciar un proceso por un monto cuando en realidad es otro”, continuó el funcionario.

Paputsaskis aclaró que “esta obra en ningún momento se pagó, no hay sobrefacturación porque no se facturó. No hay pagos, no hubo un perjuicio contra el municipio porque la obra no se había pagado”.

Finalmente “después de los estudios que se hicieron se verificó un nuevo monto de costo de la obra que fue aprobado la semana pasada por 15 millones aproximadamente”. En los próximos días se instaurará definitivamente el proceso sumarísimo.