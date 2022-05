Otra más y van: En Metán, afirman que utilizaron una jeringa usada en el hospital

A las denuncias que se han viralizado en las últimas semanas contra el Hospital del Carmen de la localidad de Metán, ahora se suma una más, en este caso de una madre que afirmó que a su hija le quisieron extraer sangre con una jeringa usada y que ya tenía este tipo de plasma en su interior.

Daniela Peralta es el nombre de esta madre quien, en diálogo con el medio El Bueno y El Malo, comentó los detalles de esta situación que vivió en el nosocomio metanense, a donde recurrió luego que a su hija la derivaran de un centro de salud para que la internaran.

Según comenzó su relato, tanto madre como hija llegan a la guardia donde recibieron las primeras atenciones pero, al momento de realizarle los análisis divisó una irregularidad en la práctica que realizó una de las enfermeras con la niña.

“Entraron con la jeringa en el bolsillo, no en la bandeja donde deberían estar las cosas, (una enfermera) cuando la saca estaba con sangre la jeringa”, fue la denuncia que hizo contando que, cuando se percató de esta supuesta irregularidad, quiso detener a la profesional pero ya era tarde porque ya la había pinchado a su hija.

“No logró sacarle sangre, no le extrajo porque ya había sangre dentro de la jeringa, la tapa ya estaba llena”, aseguró la mujer quien agregó que la enfermera primero habría querido burlarse y luego pedir disculpas argumentando que no se había dado cuenta. “Con su disculpa no hago nada”, le reclamó.

En cuanto a la postura del hospital, indicó que llamaron a esta situación un accidente, según las palabras de la mujer. “Yo no lo llamo así, yo lo llamo una irresponsabilidad, atentar contra una vida, la de mi hija”, subrayó detallando que ésta tuvo una cirugía hace un mes por una peritonitis.

“Hablé con mi abogado y voy a hacer una exposición”

Cabe manifestar que este no es la primera situación denunciada contra el hospital de Metán. A principios de abril se conoció que a un paciente le entregaron una radiografía en una foto de celular, mientras que hace unos días se difundieron las fotos de cómo la gente pasa la noche afuera del nosocomio tratando de conseguir un turno y atención médica.