Entrevistas 10x10: Gonzalo Alonso, el base de lujo de Salta Basket

Le dicen enano pero es gigante. Tiene una personalidad de milenios. Con ojos en la nuca, rebelde, desfachatado y audaz, maneja los hilos del cometa Salta Basket. Parece un niño pero tiene las agallas de un experto guerrero. Le sobra talento y con la mano zurda pegada a los gajos de la naranja nos hace soñar y creer.

1- Un recuerdo

Cuando era más chico, jugando en inferiores. Una final y toda mi familia viéndome. Eso siempre lo voy a llevar presente.

2- El básquetbol

Para mi es lo más lindo, es un lugar donde siento paz y tranquilidad. Me divierte mucho jugar, tengo una pasión muy fuerte por este deporte.

3- Un club

Donde todo empezó. Huracán BB. Amo el club, toda mi familia jugó y juega ahí. Lo dejé de chico pero siempre seguí yendo, y al día de hoy lo sigo acompañando cada vez que estoy en Tucumán.

4- Un amigo

Dos. Emiliano Lezcano y Felipe Palazzo. Nos conocimos jugando al básquet, nos tocó compartir club y selecciones. Los tres estamos jugando afuera de casa en estos momentos. Grandes amigos que me dio el deporte

5- Un Ídolo

En el básquet Manu Ginobili. Desde chico me fascinaba, me parece una locura todo lo que logró. Y afuera del básquet mis viejos, todo el esfuerzo que hacen día a día, tener un hijo lejos, no es nada fácil. Para mí ellos son mis ídolos.

6- Una comida

Un buen asado de mi viejo, en familia y después jugar un truco. Eso es lo que más se disfruta.

7- Una cábala

Una que tengo es siempre salir último del vestuario antes de ingresar a la cancha

8- Un pasatiempo

Salir a caminar, ir a ver ropa. Para despejar un poco la mente, más que nada

9- La ciudad de Salta es …

¡Es hermosa! Cuando vine no conocía nada. Y después de varios meses recorrí muchos lugares y me encantaron. Un lugar muy tranquilo. Me encanta.

10-Un anhelo

Llegar lo más lejos posible. Me encantaría estar jugando una final este año. Y a largo plazo es poder jugar La Liga Nacional y ser más consistente. Es algo que siempre soñé.