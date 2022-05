“A portarse bien el finde, nada de sexo”, aconsejaba el “profe”

"A portarse bien durante el finde, nada de sexo eh!!”, le manifestó el profesor detenido a una de las alumnas de la Escuela Técnica Nº 11 Independencia del barrio Virgen de Guadalupe, Santiago del Estero, que lo acusó de haberla manoseado en sus partes íntimas, lo que motivó la denuncia de los progenitores de la adolescente.

Según relató la chica, el “profe” fue mucho más allá en lo que ella interpretó como un intento de seducción, al manifestarle en otro mensaje: “A cuidarse, porque aún sos virgen no?”, a lo cual ella nunca contestó, afirmó.

La adolescente que expuso en Cámara Gesell comentó a la psicóloga que el profesor imputado acostumbraba a tocarle los cabellos y la espalda, lo que a ella en un principio le pareció como una “actitud paternal”, aunque en una ocasión posterior le tocó la espalda y bajó su mano hacia la cintura, para finalmente tocarle la cola. “Quedé helada, me sorprendió y no sabía cómo reaccionar, hasta que le reclamé su actitud y él riéndose me dio palmaditas en la espalda y se fue”, sostuvo la menor víctima.

La chica dijo que vio al profesor cometer los mismos hechos con otras compañeras, y dijo saber que estas también recibían mensajes del docente con “consejos”.