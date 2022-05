Caso Franchesca: "No era una niña que salía a jugar, pasaba sus días postrada"

En la jornada del miércoles se esperaba conocer la sentencia sobre Micaela Colque, quien llegó acusada de delito de homicidio calificado por el vínculo en perjuicio de su hija de dos años pero la acusada solicitó prestar declaración, contando su versión de los hechos y no aceptó recibir preguntas.

Tras su declaración la Fiscal Verónica Simesen de Bielke solicitó para la acusada prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo. Por su parte la defensa de Colque pidió la pena de 12 años de prisión efectiva como autora del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

InformateSalta dialogó con la fiscal de la causa, Verónica Simesen de Bielke sobre las expectativas que tiene respecto al pronunciamiento del Tribunal. "Entendimos que todas las pruebas que se acreditaron en el curso del debate determinaron ese pedido de pena. Teniendo en cuenta un poco la jurisprudencia que tiene nuestro país en los casos de homicidios cometidos por las madres no creo que le den prisión perpetua, probablemente sea una pena elevada".

Al mismo tiempo consideró que la pena solicitada por la defensa no será considerada "No creo que sea por abandono seguido de muerte, está probado el homicidio. A las 13 sabremos el veredicto".

Francesca sufrió maltrato infantil y permanecía postrada

Micaela Noemí Colque esperó hasta al final de la Audiencia para pedir declarar momento en que dijo que ella no se dio cuenta , que se le pasaron las horas cuando se fue. "Dijo que no se dio cuenta de que su hijita estaba desnutrida. Mostró arrepentimiento", contó.

La letrada explicó que "este tipo de delitos se denominan delitos de comisión por omisión, significa que una persona teniendo una obligación legal que cumplir la omite y por eso se produce el resultado. "La obligación no era solamente darle sustento sino también darle un desarrollo".

En el caso puntual de Francesca sostuvo que "es un caso de maltrato infantil, hubo maltrato físico, no solo por la falta de alimento, acorde a una niña de 2 años sino por la cantidad de lesiones que tenía la niña. También maltrato psíquico porque como cuentan todos los testimonios no era una niña que salía a jugar, incluso los médicos pudieron determinar que era una niña que el último tiempo debe haber estado postrada en la cama por las escaras que tenían en el cuerpo, que no es acorde a un niño de 2 años de lo que uno espera, que este jugando" concluyó.