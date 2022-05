Juntan dinero para un hombre baleado en un intento de robo en Orán, no volverá a caminar

El hecho ocurrió el día domingo, mientras una familia festejaba el día del trabajador en B° 1° de Mayo de la ciudad de Orán.

Romina Martínez, concubina de uno de los dos jóvenes agredido relató lo sucedido: "El domingo estábamos compartiendo por el día del trabajador. Salieron a comprar, volvió todo lastimado, la cabeza con sangre. Me dijo que lo quisieron patotear. No me explicó bien el hecho. Se volvió a buscar al chico porque tenía un arma y el me dijo que le quería arrebatar".

La mujer contó que cuando se fue salió con su mi primo y su hermano pero salieron varios parientes del agresor "Sabían que iba a volver. Mucha gente vio que le golpearon, le patearon la cara. Los hirieron con una escopeta. Le dispararon. Mi cuñado fue operado y está estable pero mi marido sigue en terapia intensiva, está entre la vida y la muerte".

Indicó que a su marido le dieron en la espalda y ya no va poder caminar. "Pedimos ayuda para poder comprarle prótesis para que se pueda sentar y evitar infecciones. Están dejando pasar el tiempo, y no sabemos si él va seguir resistiendo, está entre la vida y la muerte. Queremos saber si el hospital pidió las cosas".

Lo que necesita el muchacho es una Membrana como parche "Eso está muy caro, no tenemos esa cantidad de plata".

El costo sería de $270 mil y la Gerencia del Hospital San Vicente de Paul deberían por su parte tener aprobación desde el Ministerio de Salud.

Por último, Romina señaló que la zona es insegura y que el muchacho agresor está prófugo, aseguró que no es la primera vez que dispara contra otra persona. “Se manda sus macanas acá y se va de viaje. La madre está sabiendo bien" concluyó por Multivisión.

Para quienes deseen ayudar a este joven pueden comunicarse con Joel, pariente de la víctima al 3878271316