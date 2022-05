Orán: Estuvo quebrado por horas porque un traumatólogo se niega a atender niños

En los últimos días se conoció la historia de un niño que se quebró el brazo jugando al fútbol, por esto fue trasladado al Hospital San Vicente de Paul dónde le protegieron el brazo con un cartón en vez de un yeso. En diálogo con InformateSalta, la gerente del nosocomio, Gladys del Jesús Laime brindó más detalles sobre lo sucedido.

“El niño fue asistido en el hospital, lo que se hace hasta que lo ve el traumatólogo es inmovilizarlo. Las férulas que tenemos no duran mucho, están rotas. Se usa el cartón, como es duro lo que hace es disminuir el dolor, No tenemos ahora esas férulas que son inflables porque no tienen mucha durabilidad, no duran porque se pinchan, son plásticas, con el calor se sellan. Lo que hacemos es tratar de ponerles algo porque al moverte te podes desmayar del dolor”, aclaró la profesional.

Uno de los problemas que comentó la profesional es que, “los traumatólogos que tenemos son de adultos. Uno de ellos no quiere ver niños, con todos estos problemas no quiere ver niños. Es complejo porque tengo 4 traumatólogos para los 365 días del año”.

En la misma línea continuó, “hable con el ministro para que me afecte a otro traumatólogo que vea adultos y niños, como los otros tres que tengo, hay uno solo que no ve y ahí está la dificultad porque él esta los fines de semana”.

“Una fractura al moverse hasta puede producir un shock de dolor en el niño, uno busca que esa fracturita se mueva lo menos posible. Uno no puede hacerle un yeso ahí porque uno como médico clínico no sabe”, finalizó.