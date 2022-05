Descubre el nuevo concepto de Hotel Apto para Niños en Cancún, Playa Mujeres

Las vacaciones en Cancún, Playa Mujeres se conocen desde hace mucho tiempo no solo por sus hermosas playas y servicios de alta calidad para los turistas, sino también por su vida nocturna. Sin embargo, algunos turistas posponen el viaje a este lugar por los niños, ya que existe el mito de que Cancún, Playa Mujeres no es apto para unas vacaciones en familia.



Sin embargo, Estudio Playa Mujeres va a romper este estereotipo y ofrecerá unas vacaciones de primera clase. Está dirigido no solo a jóvenes o amantes de la vida nocturna sino también para vacaciones en familia, incluso con niños pequeños. Por eso si estabas pensando en pasar los mejores días en el mejor lugar, no dudes el buscar entre Hoteles para familia en Playa Mujeres.

Estudio Playa Mujeres, vacaciones todo incluido



Este hotel se diferencia de otros hoteles de Cancún, Playa Mujeres ya que es conocido como el mejor hotel para niños en Cancún. Antes de pasar al concepto de descanso con niños, se debe señalar que se trata de un hotel de 5 estrellas para los que prefieren el descanso en régimen de todo incluido con el mejor servicio. Este hotel que parece un crucero se encuentra a tan solo 15 minutos de Cancún.

Hay muchos Hoteles todo incluido en Playa Mujeres, pero sin dudas esta opción te va a sorprender.



Playas de lujo, amplias habitaciones con un diseño para todos los gustos, armonía del estilo mexicano con un diseño moderno y sorprendentes ofertas culinarias no son toda la lista de lo que Estudio Playa Mujeres tiene para ofrecer. Después de todo, como se mencionó, este hotel decidió transformar a Cancún en un lugar ideal para resorts todo incluido para familias. ¿Pero cómo? Siga leyendo para obtener más detalles.





Estudio Playa Mujeres, un concepto de Hotel Familiar



¿Por qué los resorts de lujo en Playa Mujeres pueden ser una opción ideal para unas vacaciones en familia?

Porque el objetivo principal del hotel no es solo que adultos sino también niños de todas las edades obtengan emociones inolvidables. Vale la pena comenzar con el hecho de que hay una piscina infantil especializada junto a la piscina de adultos.

Pero el servicio para los niños no acaba ahí.





Doodle Camp es un mundo nuevo para los niños, donde cada niño encontrará algo que hacer. Aquí pueden obtener no solo nuevas emociones sino también desarrollar potencial tanto creativo como intelectual. ¿Qué más ofrece Doodle Land?



Este es un concepto innovador que combina el entretenimiento con la educación. Los niños tienen la oportunidad de conocer la cultura mexicana, profundizar en la gastronomía y el contacto con la naturaleza. Todo ello siempre acompañado de juegos y actividades creativas, intelectuales.



Doodle Camp es una gran oportunidad para que los niños reciban no solo las caricias del sol sino también muchos conocimientos que les pueden ser útiles en la vida.

¡Cancún, Playa Mujeres es tu mejor destino de vacaciones familiares!