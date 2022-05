Godoy resaltó la figura de Chibán para la Corte: “Es un excelente jurista”

Tras la renuncia de Horacio Aguilar como miembro de la Corte de Justicia de Salta, Gabriel Chibán, el actual Defensor General de la Provincia, será propuesto por el gobernador Gustavo Sáenz como su reemplazo.

Al respecto, el ex juez y ex legislador provincial, Manuel Santiago Godoy, aseguró al programa Sin Vueltas que Chibán, es una persona que sabe muchísimo y con una experiencia interesante. “Me parece que es un excelente jurista y espero que cuando llegue a la Corte, me parece que está bien propuesto porque forma parte de la justicia”, dijo.

En este sentido, consideró que los mejores jueces y camaristas deberían terminar sus carreras en la Corte. “En este caso, me parece interesante Chibán. Es un hombre de la justicia y está bien que vaya en reemplazo de una persona que fue solamente por dos años, ha solucionado algunos problemas, que no es lo que le hace falta a la justicia”, expresó.

Finalmente, indicó que desde su perspectiva, la Corte debería estar compuesta por 9 miembros especialistas en diferentes ramas del derecho.