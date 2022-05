En su día, Fundación Lupus pidió un lugar para atender a los pacientes salteños

Este 10 de mayo el calendario marca que es el Día Internacional del Lupus, fecha que no ha pasado desapercibida en Salta concientizando respecto a esta enfermedad, como así el pedido de un lugar donde la fundación que acompaña a sus pacientes pueda seguir brindando sus atenciones.

Así lo supo InformateSalta quien este martes se acercó a plazoleta IV Siglos donde la Fundación Lupus Salta realizó un stand informativo, despejando las dudas de la población sobre de qué se trata, cómo actuar y las actuaciones que realizan tanto para los pacientes como a sus familias.

“Estamos concientizando del lupus a la sociedad y al Estado, de esta enfermedad crónica autoinmune, inflamatoria de los órganos internos como el corazón, el pulmón, el riñón, el cerebro, las articulaciones y la piel”, indicó primeramente Claudia Torres, presidenta de la Fundación que atiende actualmente en Gral. Güemes al 1400 por las mañanas y tardes.

No obstante en este día tan especial, apeló a la solidaridad de la gente para conseguir un nuevo lugar a dónde trasladarse. “Si alguien quiere ayudarnos, tenemos que entregar el espacio que nos han prestado en todo este tiempo porque no pagamos alquiler, nos prestaron el espacio pero no tenemos los fondos para pagar el alquiler”, explicó su situación.

En este punto recordó que la fundación es sin fines de lucro y por eso “necesitamos la ayuda de la sociedad para seguir nuestra tarea”. También se animó a hacer un llamado al Estado ya que requirió el nombramiento de reumatólogos en hospitales, sobre todo del interior, como así que se reglamente la ley de enfermedades poco frecuentes.

Todo esto para poder seguir con su contención a los pacientes. “Nuestra función es ser un espacio de autoayuda para el paciente, primero por su enfermedad, y luego la familia, para contenerla; también tenemos un banco de medicamento que funciona gracias a las donaciones, nos permite ayudar a muchos pacientes porque, para esta enfermedad, son muy costosos”, concluyó.

“Nosotros informamos lo que es el Lupus para que haya un mejor acompañamiento”