Su hija con lupus está internada, necesita unos remedios y dice que Salud le soltó la mano

No es la primera vez que InformateSalta se hace eco de la situación de Karen, una joven salteña de 22 años quien viene dando pelea contra el lupus desde los 16 años, y quien sigue luchando para conseguir los medicamentos que precisa, estando actualmente internada.

Carolina, la mamá de Karen, comentó las dificultades que está teniendo para conseguir los remedios y cómo desde el Ministerio de Salud no le estarían brindando la ayuda que necesita. “A ella volvió a juntarse líquido en los pulmones, no se sigue dializando porque su medicación no se la entregan”, aseguró en primer lugar.

Dicho esto amplió contando que “desde el Ministerio no me quisieron hacer el expediente, la asistente social me dijo que no me podía hacer el trámite porque no tengo un documento del padre, yo estoy separada hace 18 años y no sé nada del papá”. A esto se suma que “estoy sin trabajo, me la rebusco, vendo en las ferias, a mí me dejaron sin trabajo hace un año y 3 meses”.

“Pido que me ayuden, que sean humanitarios con el tema de la medicación”

Sobre la medicación, contó que Karen requiere de Benlystá, una ampolla que necesita en dos dosis mensualmente y salen $65.000 cada una. “Conseguirlas es complicado, conseguí que un señor me done una pero a mi hija la tengo internada desde hace una semana, el Gobierno en enero no me volvió a dar más, me dicen que esperen, voy al Ministerio y me piden paciencia, que vaya el día 5, 10, 15 y me tienen rebotando”, denunció.

Con la preocupación de su hija desesperada, contó que el próximo lunes volverá a ir al Ministerio para buscar una ayuda pero “si no recibo respuesta nos vamos a juntar todas las personas –son muchos quienes están en la misma situación- para salir a marchar, a reclamar, a nosotros no nos tienen en cuenta, no importa si nos morimos o no”, concluyó.

Si querés ayudar a Karen, podes contactarte con Carolina al 3874032221.