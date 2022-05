Los salteños ¿ya completaron digitalmente el censo o esperarán al censista?

El próximo miércoles 18 de mayo se realizará el Censo 2022, lo que permitirá determinar a ciencia cierta la cantidad de personas que viven en Argentina y las condiciones en lo que lo hacen. Este año, tendrá la particularidad que previamente se puede completar de manera digital, ahorrando tiempo al censista que asista al domicilio ese día.

Por ello, InformateSalta salió a la calle para conocer si los salteños optaron completar los datos vía Web o esperaran al censista en sus casas. De todos los consultados, solo una mujer aseguró ya haberlo hecho; un joven dijo que esperará al censista y el resto quiere hacerlo de manera digital pero aún no lo hicieron.

En la recorrida, también hubo una respuesta bastante particular de una joven que aseguró que no lo completó ni tampoco lo hará y se mostró indiferente a la sanción que le aplicarán. “No lo voy a hacer porque no tengo ganas, no me importa la multa”, disparó.

En la ocasión, este medio pudo dialogar con un censista, quien pidió a la población, en la medida de lo posible, completar los datos digitalmente para facilitar su trabajo. Además, detalló cómo será la división de los domicilios a censar.

“Acá en Salta está dividida en diferentes fracciones y en diferentes radios. Cada jefe de fracción y cada encargado de radio tienen su cantidad de censistas. Nosotros tenemos que estar antes en la unidad educativa que nos tocó para poder completar algunas fichas, entonces cuando nosotros vayamos directo al domicilio ya tengamos cargado por lo menos las direcciones de cada uno de los domicilios que vamos a censar. Previamente, estamos haciendo un trabajo de visualización de la zona donde ya estamos viendo, estuvimos el sábado realizando este monitoreo y ya preparándonos para el 18”, expresó.

En este sentido, indicó que quienes lo completen digitalmente deberán responder sólo una pregunta y entregar el código al censista que lo visite. “En el formulario del censo dice si lo va a realizar de manera presencial o virtual. Si marcamos virtual, tenemos que poner el código que la familia nos dé. Hay algo que tenemos que resaltar, que igual de todas maneras nosotros necesitamos saber cuántas personas de sexo masculino y de sexo femenino hay en la familia, si lo vamos a preguntar y el código”, aclaró.

Finalmente, aseguró que se estima que quienes prefieran hacerlo de manera presencial tardarán aproximadamente media hora en responder todas las preguntas. “Es recomendable que estén en casa, que estén esperando. A las 8 vamos a salir de las instituciones”, manifestó.