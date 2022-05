Caso Palomo, piden se investigue una posible conexión del viudo y los imputados

Desde el día lunes 9 de mayo el tribunal de Juicio del distrito Centro, integrado por los jueces Norma Beatríz Vera, Roberto Lezcano y Maximiliano Troyano juzgan desarrollan la audiencia de debate contra Esteban Caro, Ricardo Nahuel Bonifacio y dos menores de edad al momento del hecho, como partícipes secundarios del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en perjuicio de Sandra Silvia Palomo.

En la segunda jornada de audiencia se tomó declaración a L. N. C. V., quien al momento del hecho tenía 15 años de edad y fue sindicado como el autor material del homicidio de la docente para posteriormente ser absuelto por inimputabilidad.

El joven, que hoy tiene 18 años, aseguró que el no fue quien mató a la mujer y que con él actuaron 4 hombres más. Señaló como el autor a uno de los hoy imputados, H.E. C como quien asesinó a Palomo y que lo hizo por encargo. Además relató paso a paso desde el encuentro con el sujeto hasta cuando lavaron la camioneta.

Con el correr de las horas y ante estas declaraciones, Liliana, hermana de Sandra Palomo, dijo que desconfía de su cuñado, Héctor Rauber, por la muerte de su hermana a la que calificó como “femicidio”. La mujer a su vez explicó que esta sospecha no fue investigada por la Justicia salteña.

La mujer señaló que hay muchas situaciones irregulares dentro del expediente y fueron denunciadas por ella y sus sobrinos, los cuales también sospechan de su propio padre.

Estas situaciones irregulares que señalan tendrían que ver, no solamente la conducta del viudo sino de amigos y otras conexiones que no se investigaron por la venta de un departamento que realizó Sandra, dos meses antes del crimen.

La hermana de la víctima señaló que no tiene comunicación con su cuñado pero en el momento de la muerte de Sandra, le llamó la atención que no se daba cuenta del homicidio por su supuesta enfermedad de Parkinson, es decir, divagaba en sus palabras. Sin embargo, era totalmente dependiente de ella y debería haber sentido su ausencia. Además, cuando se hablaba de bienes materiales, no tenía problemas de razonamiento o lucidez, remarcó por FM Profesional.

El abogado querellante, Javier Latorre indicó que los propios hijos de la víctima dijeron que desconfían de su padre ante el tribunal y dieron argumentos de su conducta. Por último el letrado aclaró que la familia está pidiendo se investigue una posible conexión entre los imputados y el viudo.