Saulo tendría estrecha vinculación con la financiera Ríos: serían más de 5000 damnificados

En las últimas horas y en medio del escándalo Zoe, surge la denuncia sobre la comisión de estafas de parte de la financiera Saulo Capital SRL que tenía sus oficinas pleno centro salteño. Ante estas más de 30 denuncias formales, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación que se encuentra en curso.

Ante los hechos, CNN Salta-94.7 Mhz buscó la palabra de una de las daminificadas, Cristina quien contó como llegó a Saulo. "Llego por mi hermano, de boca en boca, entré el 30 de marzo, deposité mi dinero y cuando voy a cobrar el 30 de abril no cobré un peso. Cuando voy estaba el porcentaje del 17,6% pero me entero que cuando empezaron tenían el 22% mensuales".

Siguiendo en su relato recordó que sacó el turno por la pagina. "Era re difícil sacar el turno, tenías que conectarte el viernes a las 19 y te daban 5 turnos habilitados. Me costó muchísimo, yo tenía mi plazo fijo en el banco, yo decido sacar el dinero porque me daba un poquito más de interés", expresó.

La mujer contó que tomó la decisión de sacar su dinero del banco donde lo tenía por la situación del país, y al encontrarse imposibilitada de trabajar por su estado de salud. "Yo hace 4 años que no estoy trabajando, estoy enferma, no puedo agarrar el escobillón, no me funcionan los músculos de los brazo".

Consultada por La Mañana de la CNN sobre si su hermano cobró algo aseguró "que su hermano cobraba todos los meses. "Creo que él entró hace un año pero me comentó a mí en Marzo, se compró su auto, era bastante la tasa de interés, pero sé que hay gente que puso millones"

Tras los hechos y hablando con más damnificados dijo que iba todo bien hasta que explotó lo de la financiera Ríos."Se ve que hay complicidad, hay un sargento de la policía, es una red", manifestó.

Investigación propia

Cristina dolida pero sin perder las esperanzas de recuperar su dinero contó que "todos los que pusimos plata nos pusimos a investigar. "Ya hicimos la denuncia, Nosotros no vamos a parar. Son como 5000, son muchísima gente que ni te imaginás, médicos que querían poner sus consultorios, kinesiólogo, que llegó de boca en boca".

La mujer contó que el miércoles tenía el turno y le dijeron que le iban a devolver el Capital en cuotas. "Yo le dije si no pudiste trabajar mi plata, mi plata tiene que estar ahí. Había mucha gente haciendo fila. Salí y él estaba con un patovica y una guardia. Todos se abalanzaron a la guardia, hubo problemas, llegó la policía. De ahí cerró la puerta, bloqueó los emails y no lo encontramos por ningún lado", expresó.

La damnificada dijo que hay gente afectada de Jujuy, de Orán, Pichanal.