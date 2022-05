Censo nacional: Qué se puede hacer y qué no durante el miércoles 18 de mayo

El próximo miércoles 18 de mayo se realizará en todo el territorio argentino el Censo, luego de más de 10 años de no realizarse. Por tal motivo, el gobierno nacional declaró el día como feriado nacional a fin de garantizar que los argentinos se encuentren en su domicilio a la hora de la visita del censista.

En este marco, surgen algunos interrogantes, y el principal es ¿qué sí y que no se puede hacer? y ¿qué pasa con los trabajadores? En este último punto, desde la Secretaría de Trabajo de la Provincia, aclararon que los trabajadores no están obligados a prestar servicio salvo aquellos que por fuerza mayor no puedan postergar sus labores como choferes del transporte público de pasajeros, personal de hospitales o sanatorios, de hoteles, etc.

Asimismo, se indicó que quienes trabajen el 18 de mayo deberán percibir su remuneración diaria más una cantidad igual, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Se recomienda a los empleadores que únicamente se convoque al personal mínimo indispensable y preferentemente a aquel que, además, resida con el grupo familiar, y no a quienes vivan solas o solos, a los fines de poder recibir a las y los censistas.

Actividades prohibidas durante el día del Censo

Entre las 00 y las 20 horas de ese mismo día, no se podrán llevar adelante funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, espectáculos, competencias deportivas, clubes, reuniones sociales, y deberán permanecer cerrados los restaurantes, rotiserías, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, panaderías y todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas.

Esto con el objetivo de que las personas se encuentren en sus viviendas y brinden los datos solicitados para dicho censo. En ese sentido, Trabajo fiscalizará el cumplimiento de la normativa vigente durante la jornada del 18.