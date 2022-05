Conocido cantante de cumbia será juzgado por abusar sexualmente de su hijastra

Este martes el cantante de la banda de cumbia Los Lirios Colombianos se sentará en el banquillo de los acusados tras ser denunciado por abuso sexual en perjuicio de su hijastra cuando ella era una niña. También será juzgado su hermano por el mismo delito.

En diálogo con InformateSalta, la víctima, una joven que ahora tiene 20 años, contó que en 2020 decidió romper el silencio y denunciarlos a ambos por los abusos que sufrió cuando ella tenía 7 y 8 años.

“Decidí denunciarlos porque la verdad que no daba más, sentí que si hacía esto le iba a dar un cierre, por lo menos hice algo al respecto. Me apoya mi mamá, en ese momento que conté lo que sucedió, lo que era mi supuesta familia, yo no era de su sangre pero me trataban como una igual de su familia hasta que conté y me dieron la espalda. El único apoyo que tengo es el de mi mamá y una familia que tengo pero que no están presentes porque viven lejos”, dijo.

En este sentido, detalló que al momento de los abusos, uno de los denunciados tenía un vínculo amoroso con su madre por lo que cumplía el rol de padrastro y su hermano era como un tío para ella.

Asimismo, aseguró que no cuenta con un abogado defensor sino que será representada por el fiscal Ramiro Ramos Ossorio, a quien asignaron a último momento en la causa. “Yo dependo 100% de la fiscalía, ellos pusieron mucha plata en abogados, hicieron lo que quisieron. Deberían estar esperando el juicio en la Comisaría 13 y está en su casa. La domiciliaria se le da únicamente a la gente que está enfermo o es viejo y él tiene 43 años y está muy bien de salud. Con dinero, lo sacaron y está tranquilo en su casa desde hace meses”, cuestionó.