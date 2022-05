Diputados aprobó el Proyecto de Ley que busca prohibir la pirotecnia sonora

Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta aprobó el Proyecto de Ley presentado por los diputados del Bloque Salta Independiente. El documento propone prohibir el uso, tenencia manipulación, fabricación, acopio, expendio mayorista o minorista de pirotecnia sonora. Aprobado, el proyecto se elevó a la Cámara de Senadores dónde se decidirá si se convierte en una Ley Provincial.

Con la presencia de diversos grupos de personas a favor de la iniciativa, el primero en tomar la palabra fue uno de los autores, el diputado Biella quien explicó los beneficios que tendría para la población la aprobación de esto. Por su parte Laura Cartuccia comentó que: “La Sociedad Argentina de Pediatría estableció que entre 10 y 13 personas entre diez mil son afectados por la pirotecnia”.

Al momento de hacer uso de la palabra, Germán Ralle abogó por “la humanización de las leyes”, y agregó, “tienen que estar por encima de los intereses comerciales de unos cuantos. La base del derecho es la igualdad, hoy le estamos dando el derecho a la minoría”.

Luego de la intervención de decenas de legisladores, el debate finalizó con un aplauso dedicado a los familiares y amigos de personas que se ven afectados por el uso de pirotecnia.

Se debe recordar que el proyecto proponía: “Prohibir el uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, expendio mayorista o minorista cualquiera sea su modalidad, a título oneroso o gratuito, uso particular o no de todo elemento de pirotecnia cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 80 decibeles, sean de venta libre o no, a toda persona humana y/o jurídica no autorizada”.

La iniciativa finalmente fue aprobada por unanimidad y elevada a la Cámara de Senadores para su tratamiento.