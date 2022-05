La Cámara de Diputados busca prohibir el uso de pirotecnia sonora

En una nueva sesión, la Cámara de Diputados tratará nueve proyectos. Entre ellos vale la pena destacar el Proyecto de Ley que busca prohibir el uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, expendio mayorista o minorista de pirotecnia sonora cuyos efectos sean superiores a los 80 decibeles.

El documento presentado por los diputados del Bloque Salta Independiente, se hace eco de un reclamo de diferentes sectores de la sociedad salteña que se manifiestan desde hace algunos años en contra del uso de este tipo de artefactos.

Son conocidos los efectos que produce la pirotecnia sonora en personas neurodivergentes y en mascotas. Por esto el proyecto “propone prohibir el uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, expendio mayorista o minorista cualquiera sea su modalidad, a título oneroso o gratuito, uso particular o no de todo elemento de pirotecnia cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 80 decibeles, sean de venta libre o no, a toda persona humana y/o jurídica no autorizada”.

Otro de los temas que trataran los funcionares es el relacionado a la regulación de la profesión de traductor publico en la provincia de Salta. El proyecto contempla la creación de un Colegio Profesional que regule la matrícula.