Sandra Palomo: Los imputados, cada vez más complicados tras la declaración de sus familiares

Durante la jornada del martes en el juicio por el femicidio de Sandra Palomo declararon familiares de las imputados, a quienes ellos les dieron su versión de los hechos cometidos aquel 31 de agosto. Aunque responsabilizaron al adolescente ya declarado inimputable, L.C., reconocieron que les contaron que estuvieron en la camioneta de la víctima, en la que se se transportó su cuerpo y también cuando se deshicieron de él.

En este proceso están acusados Ian Esteban Caro, Ricardo Nahuel Bonifacio, D.C. y H.C., estos últimos eran menores de edad al momento del hecho, el 31 de agosto de 2019.

Candela, novia de DC, contó que ese día su novio la llamó para acordar encontrarse en una fiesta en la avenida Tavella; sin embargo, cuando llegó no la quería saludar, y lo notó "raro". Recién cuando ella le mostró su enojo y él le dijo: “mataron a una señora”.

Pese a la gravedad de lo que le estaba contado su novio, la joven dijo que "no le creyó", y se excusó diciendo: “nunca me imaginé pasar por esto”.

Al día siguiente, su novio le dijo que quería hablar con ella y acordaron encontrarse. Entonces él y su amigo HC le contaron que el sábado estuvieron en la camioneta con LC, Caro y Bonifacio, que "fueron a dar vueltas al barrio Juan Pablo, empezaron a sospechar, se hicieron preguntas", incluso su novio "vio unas manchas de sangre en el techo" y cuando por Juan Pablo, "le preguntó qué pasaba, LC le dijo 'que tenía un fiambre en la camioneta'". Y luego, cuando llegaron al barrio 14 de Mayo, LC "les dijo que se fijen que tenía en la caja, 'estaba la señora muerta'".

Candela agregó que DC también le contó que en ese lugar HC y Caro se fueron a un costado y LC arrojó el cuerpo. "Luego les dijo que se suban", indicó. Agregó que su novio le dijo que pidió ir a su casa, pero cuando bajó LC se bajó por detrás de él "DC dijo que vio a su padrastro y no se animó a contarle y le dijo que se iba a la fiesta", señaló.

La joven aseguró que cuando se novio le terminó de contar todo esto se quedó dura y luego "le dije que se tenía que ir a entregar. Tenía que ir a contar lo que él sabía". Lo que hicieron ambos, y ella los acompañó. Los dos quedaron detenidos y fueron liberados al día siguiente y tras una semana DC volvió a ser detenido.

La testigo indicó que su novio formaba parte de "La Banda", un grupo que se "juntaba a organizar fiestas". Aseguró que nunca antes había visto antes a LC y recién lo vio en el centro de menores cuando fue a visitar a su novio y un guardia le indicó quien era.

Agregó que cuando DC y HC le contaron lo que había pasado "los notó mal"; “No sabían qué hacer”.

La culpa no lo dejaba dormir

También declaró Maira, concubina de Ian Caro. Recordó que el 31 de agosto de 2019 Bonifacio llegó al mediodía a invitar a su pareja a comer asado en lo de sus abuelos, dado que ella iba a trabajar y regresaba a la noche.

Al salir, pasó a buscar a Caro por la casa de Bonifacio, a las 23. "Me parece raro que ellos no habían salido porque siempre me esperan”, dijo. Relató que por dos o tres días, su pareja no quería comer y no dormía bien, hasta que se despertó un día "como a las 2.30" y le contó llorando "lo que pasó". Le dijo que en la casa de los abuelos de Bonifacio les llamó DC invitándolos a que fueran a andar en auto y luego se lo cruzan junto a LC y HC. "Ian no los conocía a LC ni a HC", aseguró.

También Maira contó que su pareja le dijo que una vez en la camioneta "empiezan a notar rastros de sangre y que el que manejaba tenía sangre, y que la camioneta también tenía sangre. DC le pregunta si tuvo una pelea y (LC) les dijo: 'No, tengo un fiambre'". También ella cargó responsabilidad en el declarado inimputable: dijo que su pareja le contó que LC los llevó al río Arenales, donde los hizo bajar de la camioneta.

"Les abrió la caja de la camioneta, les hizo ver el cuerpo". Agregó que Caro le refirió que en ese momento él y Bonifacio "se quedaron en shock", y que LC "los había amenazado de que si se iban los iba a matar”.

Asimismo, la testigo dijo que Caro le contó que con Bonifacio se negaron a mover el cuerpo. Pero luego "viene DC" y le dijo a LC "a ver hermano yo te voy a ayudar”. "DC saca unas bolsas, se las pone en las manos para bajarlo, y lo tapan con los yuyeríos". Indicó que HC y DC "ayudaron a tapar el cuerpo con la basura que había ahí".

Luego LC dejó Caro y Bonifacio en el domicilio de éste último en barrio El Bosque, pero antes, mientras iban en la camioneta por el puente de Juan Pablo II ambos pretendieron bajarse de la camioneta pero el adolescente los amenazó con un cuchillo.

Maira añadió que no le creyó a su pareja, hasta el día siguiente cuando su hermano le mostró una publicación sobre la desaparición de Palomo. Dijo que en ese momento les dijo, a Caro y Bonifacio, que hablaran con la policía. “Tenían miedo de que los detengan sin nada”, afirmó. Dos días después fueron detenidos.

La testigo señaló que supo de LC cuando una chica del barrio Juan Pablo II, conocida de su infancia, le contó que éste decía en el colegio que "iba a robar un auto". La fiscalía pidió que esa joven sea convocada a declarar.

La jueza Beatriz Vera le pidió a Maira que explique por qué fue indiferente ante el relato de su concubino sobre el crimen de una mujer. La testigo dio una respuesta sorprendente: “Llegaba cansada, lo único que quería era llegar a mi casa y acostarme a dormir”.

Bonifacio le contó a su madre sobre el homicidio y dijo que querían involucrarlo

La madre de Bonifacio, Nancy, contó que su hijo "no dormía bien en los días siguientes (al hecho), estaba nervioso". Diez días después, le dijo: “mamá, asesinaron una mujer, me quieren involucrar a mí”.

Entonces le contó que DC lo invitó a subir a la camioneta y los chicos que iban adelante hablaban de que tenían un fiambre, pero como eran menores de edad, pensó que era para llamar la atención. Cuando pasaron el barrio Roberto Romero, pidió bajarse pero "el chico siguió manejando, no quiso parar".

Nancy dijo que su hijo le contó que llegaron a un lugar donde todos bajaron, él y Caro se fueron para adelante de la camioneta, los otros tres se fueron para atrás y se deshicieron del cuerpo de Palomo. Aunque Boficia le aseguró, dijo la madre, que "no vio nada. Que las piernas se le endurecieron".

También declaró el padrastro de DC, Gustavo, quien refirió que el 31 de agosto de 2019 su hijastro le pidió el teléfono para hablar a Bonifacio, luego llegó una camioneta, en la que vio a HC, y DC se fue con ellos.

Más tarde regresó, "nervioso, acelerado", quiso cerrar la puerta tras de sí, pero LC entró por detrás, "Me extiende la mano, me saluda y me dice soy L", sostuvo. Su hijastro le dijo que necesitaba una manguera “para lavar el auto de Boni”. También le pidió un jean.

Ante preguntas de la querella, este hombre refirió que fue policía por 14 años en el área de investigaciones de la Comisaría 2, luego fue dado de baja. Dijo que en aquella época trabajó junto al comisario Sergio Costello, de la división de Homicidios, que también intervino en esta investigación. Por la causa de su hijo, contó que mantuvo dos veces contacto con Costello, el domingo posterior al hecho y luego cuando lo detuvieron, publicó Salta12.