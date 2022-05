Ante la suba de casos de COVID, insisten con la aplicación de la dosis de refuerzo

El lunes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que el país entró a la cuarta ola de la pandemia por el Coronavirus. En Salta, en las últimas dos semanas se reportaron 40 casos positivos.

Si bien el aumento de casos es una situación alarmante, expertos aseguran que el novel de contagios aún es bajo y descartan la posibilidad de tener situaciones similares a las del verano, con un récord que superó los 4 mil casos diarios en Salta.

En el país, la cantidad de pruebas que efectivamente dan positivo sobre el total de las que se realizan refleja el aumento de casos ya que la marca semanal superó el 25%, por lo que 1 de 4 argentinos que se testean tienen coronavirus.

La jefa del programa de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud de Salta, Paula Herrera, recordó que, frente a la situación actual, es muy necesario colocarse la dosis de refuerzo. Además aclaró cuál es el protocolo actual.

“En caso de tener contacto estrecho ya no se aísla. Lo que debemos hacer cuando sabemos que tuvimos contacto con un contacto estrecho, es tener más cuidado al vincularnos con otras personas, utilizar el barbijo en el trabajo. Si soy positivo, debo aislarme 5 días”, dijo en Telefe Salta.

Sobre el uso del barbijo, aclaró que “en el ámbito de la salud se va a seguir utilizando el barbijo. En los ambientes de la vida cotidiana, siempre y cuando no haya nadie con síntomas, podemos prescindir del barbijo. En la escuela ya no se está usando. A los padres se les pide no enviar a los chicos a la escuela si están enfermos, es una manera de cuidarlos”.