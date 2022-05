Solís: “Estamos dispuestos a demostrar que somos inocentes”

En el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal penal Nicolás Rodríguez López, en la jornada de ayer se realizó un operativo de allanamiento en la Municipalidad de Rosario de la Frontera, en el cual detuvieron a la secretaria de Hacienda, Carolina Solís.

En miras a lo acontecido en las últimas horas, el intendente comunal, Gustavo Solís, expresó no salir del asombro por el procedimiento y enfatizó su disposición para que la Justicia investigue.

A la espera de que este viernes se avance en la audiencia de imputación, el intendente Solís indica que “extraoficialmente nos dicen que podría estar complicada la Jefa del área de Hacienda, teniendo en cuenta que se entregaron cheques sin una correspondiente autorización”.

Pese a sostener que el procedimiento de ayer es válido, ya que no pueden negarse a esclarecer los hechos que investiga la justicia, Solís consideró desatinada la detención de la secretaria de Hacienda. “Es totalmente desatinado pedir la detención de ella cuando no tiene ningún riesgo de fugarse ni nada. Carolina es una joven profesional, contadora y abogada, que tiene asma y fibromialgia, y debía viajar por una afección coronaria a Salta y no pudo acudir por todo esto que pasó”, comentó el intendente rosarino.

“Hay que investigar, por supuesto. Por eso nos pusimos a disposición de la Justicia para que se esclarezcan los hechos”

A la espera de la imputación, Solís marcó que todavía no saben a ciencia cierta qué desató la situación aunque sospecha: “Podría haber iniciado por alguna denuncia de algún vecino por un cheque que lo cobró una tercera persona; una cuestión de hermanos aparentemente, esa es la poca información que tengo hasta el momento”, comentó el jefe comunal ante FM Aries.

De tratarse del caso que sospecha el intendente, el cheque en cuestión sería por una factura de $170.000.

Justicia y Ministerio Público Fiscal

Dentro de sus declaraciones, Gustavo Solís no dejó pasar sus opiniones respecto a la demora que hay en contras causas judiciales y compararlas con la celeridad que hubo al proceder con la detención de su hermana.

“Esto de tener detenida a una funcionaria no es más que un pase de factura de la Justicia para justificar su inacción en algunos casos. Venden el título de la detención de la Secretaria de Hacienda y así corren de foco las cosas importantes como la obstaculización que la Justicia hizo con causas que estuvieron cajoneadas durante años”, lanzó Solís.

“Yo soy el primer interesado en que se resuelvan los hechos porque creo en mi inocencia. Esto está lindo para los fiscales porque les levanta el copete pero estamos dispuestos a demostrar que somos inocentes en cualquiera de los hechos que se nos adjudican y que no hemos cometido defraudación sobre el Estado”, finaliza.