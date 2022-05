Murió Belito, el abuelo que se hizo famoso en TikTok: “Se fue muy feliz”

Rafael García, el abuelo que se hizo famoso en Tik Tok con el apodo de “Belito”, murió este mediodía. Su nieta, Lucía, comunicó la triste noticia a través de las redes sociales y remarcó: “Se fue muy pero muy feliz”.

El 10 de mayo, la joven se apropió de la cuenta de Twitter del tiktoker para contar que estaba internado por una complicación cardíaca. “Otra vez hay que tenerlo presente y enviarle sus fuerzas”, dijo angustiada y generó una gran tristeza entre sus miles de seguidores.

Lucía, la nieta de Belito, confirmó la muerte y le agradeció a los seguidores el apoyo que recibió la familia. (Foto: captura/@BelitoRafa)

Con el paso de los días, Lucía comentó que la situación no mejoraba, pero aún así agradecía todos los mensajes de apoyo que le mandaban. “Belito está muy delicado, no dejen de mandar sus fuerzas”, confesó. Asimismo, adelantó: “Si hay algún cambio les voy a avisar, así que por eso no se preocupen, gracias por todos los mensajes y las buenas vibras”.

Este mediodía, cerca de las 14, Lucía comunicó la peor noticia: “Lamento decirles que mi abuelo falleció hoy a la madrugada”.

Por último, resaltó cómo fueron los últimos días de su abuelo y volvió a mencionar los buenos deseos: “Agradecemos de todo corazón por todo el amor que le dieron hasta el último día. Belito se fue muy pero muy feliz”.

Quién era Belito, el abuelo tiktoker que fue furor en Tik Tok

Rafael García, también conocido como Belito, era un hombre de 87 años que se creó una cuenta de TikTok en junio de 2021. Desde ese momento hasta hoy, subió más de 50 videos con miles de visualizaciones y, en algunos casos, millones.

Entre todas las plataformas, el abuelo superó los dos millones de seguidores y acostumbraba a interactuar con los jóvenes, que constantemente le demostraban su cariño.

Si bien Belito tenía sus propias cuentas, saltó a la fama gracias a su nieta Lucía, quién fue la encargada que confirmar su muerte este viernes. Él se viralizó por primera vez mediante un Tiktok subido por la joven, donde lo grababa pidiendo “una pizza napolitana grande con mucho ajo”.

“Me empezaron a grabar a modo de broma, porque a mi nieta le encanta la pizza napolitana con mucho ajo, pero quería que yo la pida. Mientras, me hacia caras para que me ría y me grababa. Así empezó todo”, recordó en diálogo con TN.

Pero su video más popular llegó en julio del año pasado, cuando mostró el corte de pelo que le hizo su nieta: “Sesión de pelu semanal”, lo nombro. Cuando vio su nuevo peinado aseguró: “De cerca me parezco a Leonardo Di Caprio”.

El divertido momento superó las 21 millones de visualizaciones y los cuatro millones de “Me gusta”. Además, el abuelo aseguró que es su video favorito.