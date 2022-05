La familia de Macoritto apeló la sentencia: "Los fundamentos son una vergüenza"

El mes pasado se conoció la sentencia al ex jugador de Gimnasia y Tiro de Salta, Matías Macoritto, en el que la justicia lo condenó a seis años de prisión por considerarlo culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ayer, la familia del futbolista presentó la apelación al fallo.

En diálogo con TelefeSalta, su madre consideró que: “Los fundamentos presentados por el juez son vergonzosos. Esperamos que los jueces solo miren las pruebas”. En este marco comentó que luego de conocer los fundamentos decidieron apelar la sentencia y sostuvo la inocencia de su hijo.

“Nos dijeron que una respuesta demora entre 3 y 6 meses. Espero una respuesta favorable para mi hijo ya que es injusto lo que está viviendo”, continuó la mujer.

"Los fundamentos presentados por el juez son vergonzosos"

Macoritto se encuentra cumpliendo su pena en prisión, por esto su madre dijo: “Lo veo 2 veces por semana, no puedo decir mucho. Se imaginarán todos que estar ahí no es agradable por algo que una familia decidió condenarlo a esto, en base a que no sé, con qué fin tampoco, por qué él. Acá dándole toda la fuerza y el apoyo del mundo, hasta que Dios y los jueces reviertan esto”.

Hoy desde las 18:00 se realizó una marcha apoyando a su familia y pidiendo que se haga justicia.

Se debe recordar que su abogado, Luciano Romano, comentó el 27 de abril a InformateSalta que en caso de que exista alguna duda sobre la sentencia procederían solicitando in dubio pro reo (principio jurídico que expresa el beneficio de la duda).