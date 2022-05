La CGT amenazó con una masiva movilización en contra de la inflación y los empresarios: qué dijeron

Pablo Moyano (camioneros) anunció que, en común acuerdo con Carlos Acuña (empleados de estaciones de servicio) y Gerardo Martínez (UOCRA), la CGT se encuentra analizando la realización de una masiva marcha en contra del empresariado debido a la escalada inflacionaria.

Los números en lo referido a la inflación para el mes de mayo pronostican un piso del 5%, es en este sentido que, el Secretario General de la CGT y representante del sindicato de camioneros declaró en El Destape Radio las intenciones de la central sindical por impulsar una movilización, aunque, descartó un paro general.

Qué dijo Pablo Moyano sobre la posible movilización de la CGT en contra del empresariado

En diálogo con El Destapa Radio Pablo Moyano, Secretario General de la CGT y representante del sindicato de camioneros, declaraba:

“En la CGT se está analizando una gran movilización para reclamar la baja de inflación a los grandes generadores. No se descarta movilizar a un lugar simbólico del empresariado argentino”.

Pablo Moyano sobre la posible movilización de la CGT en contra del empresariado. Foto: Foto Clarin

Es en este sentido, que Moyano sostuvo que no hay “solidaridad” por parte del empresariado y que “Hay un crecimiento importante de la economía pero no se ve reflejado por la inflación”.

Por último, el dirigente sindical se refirió a la actitud del gobierno frente a la suba inflacionaria y las ganancias empresariales “Falta fortaleza. Sentarlos y decirles que ya ganaron mucho. La batalla contra la inflación es uno de los puntos que más debilita al Gobierno”.

Por su parte, Carlos Acuña (empleados de estaciones de servicio) y Gerardo Martínez (UOCRA) salieron a respaldar la posible movilización encabezada por la CGT.

El Secretario General por los empleados de estaciones de servicio sostenía “Si es necesario se va a tomar alguna medida de fuerza contra ellos” en referencia al empresariado. Además, el mismo agregó de forma taxativa “Los empresarios se comprometen y después no hacen nada, dicen que van a intentar que los precios no se disparen y después no cumplen, son ellos los que generan esta situación”.

Carlos Acuña y Gerardo Martínez sobre la posible movilización de la CGT en contra del empresariado. Foto: VíaPaís

A su vez, el Secretario General por la UOCRA sostuvo la necesidad de una movilización teniendo en cuenta la inflación pronosticada para el mes de abril con un 6% y, que, según informó el INDEC daría como resultado una acumulación del 58% en los últimos 12 meses.

De todas formas, Martínez demostró su apoyo al gobierno nacional el día viernes con un acto en la sede de la UOCRA donde, hizo frente a la interna dentro de la coalición gobernante. /VíaPaís