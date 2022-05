Desde la Municipalidad aseguran que no se cometieron errores en el cobro de impuestos

Esta mañana se llevó a cabo una reunión convocada por el Ente Regulador de Servicios Públicos con representantes de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la empresa EDESA, con el objeto de analizar los reclamos de usuarios sobre el cobro de impuestos municipales, a raíz del reclamo de varios vecinos que reclamaron un mal cobro de los mismos.

Terminado el encuentro, el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nayar, dialogó con SomosSalta: “No son errores ha quedado probado ante el Ente Regulador, los concejales y El Tribunal de Cuentas”, comentó en la oportunidad.

“La explicación que venimos dando desde el viernes es que no hay errores, se ha actuado de acuerdo al Código Tributario Municipal, lo que hay son dudas planteadas por los contribuyentes y esas dudas se van a responder uno por uno y por otra parte se van a responder de forma masiva con una decisión que deje todo en claro”, continuó el funcionario.

Consulado sobre la cantidad de personas que realizaron un reclamo, aseguró: “No es más del 2% de los contribuyentes el que realizó el planteo. Si tomamos el universo de los casos en los que hubo cambio de estatus, no es más del 0,2%. No hay doble imposición, eso tiene que quedar claro. Los vamos a convocar a los contribuyentes que realizaron su planteo”.

El problema surge cuando se detectaron que en algunos lugares funcionaban diversos comercios bajo un solo catastro, incluso se detectó a galerías comerciales que presentaban esta irregularidad.