Rompieron la vidriera y se llevaron un bolso de la concesionaria Benavides

El local, perteneciente a la familia de Kevin Benavides, ubicado en la Avenida Hipólito Yrigoyen fue víctima de un violento robo. Durante la madrugada, la vidriera fue atacada y habrían robado un bolso en el interior.

En diálogo con InformateSalta, Giovanni Malvassi de la empresa de seguridad Giova comentó: “Ha ocurrido un ilícito, donde se hizo ruptura de vidriera. Es muy común esto, es la tercera vez que sucede. Las veces anteriores no lograron ingresar al interior, esta vez lograron entrar y sacaron un bolso. No es tanto lo que sustraen si no el daño por el costo de la vidriera”.

“En el momento en el que se rompe la vidriera, se activó la alarma y se dio aviso al 911. Llegaron en 3 minutos al lugar. Se llevaron un bolso que se usa para llevar el equipamiento de las motos, un bolso de esos puede salir entre $30.000 y $50.000, pero la verdad desconozco el valor”, continuó explicando.

Por lo sucedido, la Policía de Salta se encuentra realizando diferentes investigaciones, algo relevante en este sentido es que desde la empresa aseguraron que “hay filmaciones dónde se les ve la cara perfectamente. En primeras instancias sale sin capucha y después se pone la capucha”.