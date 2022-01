Kevin Benavides fue segundo en la etapa 9 y llega quinto en la general del Dakar

Tras una de las etapas más cortas del Rally Dakar 2022 que se disputa en Arabia Saudita, donde hubo 287 kilómetros de especial, KEVIN BENAVIDES arribó en el segundo lugar en este tramo 9 y se mantiene con chances de retener el título en el quinto puesto de la general, a 10 minutos y 22 segundos del líder y compañero de equipo en KTM, Matthias Walkner, publicó El Tribuno.

El tramo Wadi Ad Dawasir - Wadi Ad Dawasir fue ganado por el chileno José Ignacio Cornejo y a 1 minuto y 26 segundos se ubicó el mayor de los Benavides. Luciano, piloto de la marca Husqvarna, volvió a cumplir otra gran etapa al llegar en el puesto 7, a 4 minutos y 21 segundos de Cornejo. En la general se mantiene en la posición 14.

Este miércoles se correrá la etapa 10 Wadi Ad Dawasir-Bisha con 759 kilómetros totales, de los cuales 375 kms serán de carrera.

"La etapa nueve fue una muy buena etapa para mí. Me sentí muy bien sobre la moto y pude empujar mucho. Esperaba que la navegación fuera un poco más complicada, pero al final fue bastante fácil elegir la forma correcta. Los muchachos al frente hicieron un buen trabajo navegando, así que al final todo se redujo a la velocidad y todos terminaron al frente muy cerca de tiempo. Terminé segundo hoy, lo que hará que mañana sea un poco más difícil. Pero me concentraré en mi navegación y con solo tres días restantes, mi plan es empujar todo el día, todos los días”, expresó Kevin Benavides al equipo de prensa de KTM.

"Hoy otra etapa sólida, no me sentí tan fuerte como otros días, hice una buena etapa igual pero me sentí con menos ganas hoy y traté de ser inteligente. Creo que lo hice bien con otra buena posición de largada así que seguiré empujando que todavía quedan tres días de carrera", dijo Luciano Benavides al arribar al campamento.