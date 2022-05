Otra muerte bajo custodia, un preso se quitó la vida en la comisaría de La Merced

Ayer, un joven de 33 años se habría quitado la vida tras ahorcarse con una remera. El hecho se produjo el miércoles en una de las celdas de la Comisaria 105. Semanas atrás, una reclusa de 27 años, quien cumplía una condena por el homicidio de un menor, fue encontrada sin vida en una celda de la Unidad Carcelaria Nº 4, en villa Las Rosas.

Jorge Marcelo López estaba preso hace 2 meses por una denuncia por violencia de género. Se encontraba alojado en una celda en la cárcel de La Merced. Ya había pedido el trasladado hacia la Alcaidía de Capital, ya había intentado suicidarse, cursaba un tratamiento psicológico, finalmente ayer fue encontrado sin vida.

Maira, hermana del preso encontrado sin vida, contó que ayer pasadas las 19.30 horas “vinieron de la comisaría a hablar con mi papá pero él no se encontraba, estaba yo y me dijeron si podía ir hasta la comisaría porque necesitaban hablar conmigo. Fui y me dijeron que mi hermano había intentado quitarse la vida son una remera”.

Según lo que le habrían informado, el joven había enganchado la remera en la celda. “Me dijeron que lo descolgaron, intentarlo reanimarlo pero no pudieron hacer nada, llamaron a la ambulancia y tampoco pudieron hacer nada, ya había fallecido. Desde ayer estaba solo”.

Sobre el pedido de traslado a Capital, la mujer dijo que su hermano “estaba operado, tenía platino en la cabeza, por eso no lo querían trasladar a la capital, pero él se sentía muy solo, decía que pensaba en cómo matarse, por eso quería estar más tranquilo en Capital”.

Maira puso en dudas las denuncias por violencia que derivaron en el encarcelamiento de su hermano. “Tenía denuncia por violencia, si mujer lo había denunciado. Pero ella lo maltrataba, hoy mucha gente salió a confirmar que ella lo maltrataba, que lo sacaba a la calle con su hijo, mucha gente lo sabe. Tenemos pruebas de cómo entró con toda la espalda rasguñada, la cara, la espalda, siempre estaba golpeado”, dijo.

La muerte de Jorge Marcelo López pone nuevamente en la mira al Servicio Penitenciario. “Mi hermano ya había intentado quitarse la vida, lo llevaron al Ragone, estaba con un tratamiento y le iban a dar el alta. El abogado nos dijo que esperemos, que él va a hacer los papeles porque se dijo que había maltrato en la comisaría, que nunca lo cuidaron, que él ya había intentado quitarse la vida pero no hicieron nada”.